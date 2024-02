Un célèbre chasseur et son épouse coupables de braconnage en Alberta et C.-B.

L’animateur de l’émission sur la chasse, Alpine Carnivore sur Wild TV, et son épouse ont été reconnus coupable de plusieurs accusations de braconnage en Alberta et en Colombie-Britannique, confirment les services de protection de la nature et de la faune des deux provinces.

Michel Beaulieu et Lyne Beaulieu doivent payer à eux deux plus de 31 500 $ en amende en tout.

En Alberta, l’amende de couple s’élève à 25 000 $ pour avoir chassé illégalement des mouflons d’Amérique, wapitis et élans entre août 2020 et septembre 2021, affirme l’agence chargée de faire appliquer la loi provinciale sur la protection de la faune, la Alberta Fish and Wildlife Enforcement (AFWE).

L' AFWE explique sur sa page Facebook que le couple a notamment chassé sans permis, chassé alors que la saison était fermée, fourni de fausses informations et exporté illégalement des animaux sauvages.

En Colombie-Britannique, Michel Beaulieu a plaidé coupable pour avoir laissé une tierce personne utiliser son permis de chasse, indique la B.C. Conservation Officer Service (BCCOS). Son amende s'élève à 4500 $. Son épouse a été condamnée à payer une amende de 2000 $ pour avoir chassé sans permis.

Ces actes démontrent un mépris flagrant pour les lois portant sur la protection de la faune et des poissons en Colombie-Britannique et ailleurs , a déclaré Kyle Ackles, inspecteur au BCCOS .

Malheureusement, le braconnage interprovincial n’est pas inhabituel.

Les deux agences affirment que l’enquête a duré pendant deux ans. Elle a notamment compris des mandats d’exécutions en Alberta et en Colombie-Britannique, des tests ADN et des expertises balistiques.

Michel Beaulieu s'excuse

Le contenu de l’émission de Michel Beaulieu a été retiré de toutes les plateformes de Wild TV , indique la direction de la chaîne qui est profondément perturbée et déçue par la situation.

Nous ne soutenons pas les chasses qui enfreignent la loi ou vont à l’encontre de nos valeurs , poursuit la publication de la chaîne sur sa page Facebook. Toutefois, la chaîne YouTube de l'émission, qui a plus de 10 000 abonnés, présente encore ce contenu.

Nous sommes aux côtés des amateurs de plein air qui méprisent le braconnage.

Dans une vidéo publiée, sur la page Instagram d'Alpine Carnivore, Michel Beaulieu a présenté ses excuses : [Ça] n'a pas été fait dans l'intention de nuire.

Cependant, le couple fait face à d’autres accusations en Colombie-Britannique pour, entre autres, avoir chassé sans permis en 2022.