Une troisième victoire de suite pour les Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi ont pris le dessus sur les Wildcats de Moncton, vendredi soir, au Centre Georges-Vézina, dans un match de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) marqué par la vitesse. Les Bleus l'ont emporté par la marque de 5-2.

Il s’agit de la troisième victoire d’affilée pour les Sags. C'est le gardien Rémi Delafontaine qui a volé la vedette en stoppant 44 tirs.

Je pense que le mot de la fin revient à Delafontaine, a expliqué l’entraîneur-chef, Yanick Jean, en conférence de presse. Il a été très, très bon. Ils ont au-dessus de 40 lancers, puis j'ai l'impression qu'on en a bloqué une panoplie aussi. Delafontaine, de son côté, a fait de très bons arrêts en première période. Ils ont eu beaucoup de chances de marquer. C'est rare qu'on a donné au-dessus de 20 chances de marquer cette année dans un match. Il n’y en a pas eu beaucoup, puis c’est l’une d’entre elles.

Les Sags ont compté leurs trois premiers buts durant la première période, leur permettant d’établir une avance confortable. Le premier trio des Bleus s’est démarqué grâce à Maxim Massé et Émile Guité, qui ont chacun marqué un but et récolté une passe. Les Wildcats ont également marqué durant ce premier 20 minutes.

Moncton a atteint le fond du filet pour une dernière fois en deuxième période et les Sags ont terminé en beauté avec deux buts en troisième période.

Malgré un résultat final enviable, l’entraîneur-chef ajoute qu’il aurait toutefois préféré mieux déjouer la vitesse des Wildcats. En mettant de la pression de la bonne manière, mais surtout en se repliant mieux que ça. Je les ai trouvés très dangereux. Puis, j'aurais aimé qu'on limite le trafic dans notre enclave aussi un peu mieux. J'ai trouvé qu’ils ont été capables de rentrer au filet.

Face aux Eagles samedi

La formation de Chicoutimi sera de retour sur la glace samedi après-midi contre les Eagles du Cap-Breton, toujours à domicile.

C'est une équipe qui est sur la coche, qui ne donne pas grand-chose défensivement, qui ne prennent pas de chance offensivement. C'est une équipe qui est capable d'être patiente. C'est à nous d'être capable d'amener sur la glace ce qu'on veut faire , a-t-il dit à propos des visiteurs de samedi.

L'équipe du Cap-Breton vient un rang devant les Sags au classement de l'Association Est, avec cinq points en plus et deux matchs supplémentaires à jouer. Lors de l'autre match entre les deux clubs cette saison, les Eagles avaient blanchi les Chicoutimiens 3 à 0.