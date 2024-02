La construction d'un nouveau pavillon dédié aux requins du Saint-Laurent au musée scientifique Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts est désormais incertaine. Selon sa direction, le projet a subi un dépassement de coûts de l'ordre de 39 %.

Selon la direction du musée, l'inflation est la cause première de cette hausse.

Le projet global, qui inclut également d'autres volets, était évalué au départ à environ 16 millions de dollars. Ensuite, seulement dans l'année 2023, les coûts sont passés de 18,5 millions de dollars à 25,8 millions de dollars.

39 % d’augmentation [de coûts], ça nous ramène à la moyenne des chantiers un peu partout au Québec en ce moment, donc les dépassements de coûts sont de cet ordre-là depuis plus ou moins deux ans , explique la directrice générale d’Exploramer, Sandra Gauthier, au micro de l'émission Au cœur du monde.

Le volume d'eau des bassins qui accueilleront les requins et les raies a aussi dû être revu à la hausse, ce qui participe aussi à augmenter les coûts.

On a pu poursuivre certaines études pour se rendre compte que le volume d'eau dont on avait besoin pour garder les requins en captivité devait être un peu plus important [que prévu] pour s'assurer de maintenir une bonne santé des animaux , ajoute Mme Gauthier.

Ouvrir en mode plein écran La directrice d'Exploramer, Sandra Gauthier, est en mode solutions. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Les travaux de construction du pavillon auraient dû débuter l'automne dernier, mais un premier appel d'offres a révélé des montants plus élevés que prévu.

Le projet a donc été divisé en phases et reporté en 2025, mais de nouveaux appels d'offres ont confirmé les dépassements de coûts.

La directrice générale d'Exploramer explique que c'est silence radio du côté de Québec et d'Ottawa.

On ne sent pas de volonté claire, nette et précise à ce moment-ci. Les discussions ne sont pas rompues par contre , affirme-t-elle.

On veut se mettre en mode solution.

On a proposé différentes options au gouvernement du Québec. On souhaite rencontrer Mme Diane Lebouthillier [députée fédérale de la Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine, NDLR] aussi dans les prochains jours.

Ouvrir en mode plein écran Le pavillon des requins du musée Exploramer serait le premier et le seul au Canada entièrement dédié à cette espèce. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon Mme Gauthier, presque 20 millions de dollars ont déjà été trouvés, dont une importante part provient des deux gouvernements.

Étant donné les sommes qui ont déjà été versées dans ce projet-là, les sommes déjà engagées [...], ça serait très dommage de mettre tout ça aux poubelles, puis de dire qu'on arrête le projet maintenant. Ça serait vraiment du gaspillage d'argent , estime-t-elle.

Le gouvernement du Québec a récemment fermé la porte au projet de pavillon de prédateurs marins de l’Aquarium du Québec, parce qu’il était trop onéreux. Mme Gauthier soutient que le projet de la Gaspésie est très différent.

Le projet est beaucoup, beaucoup moins onéreux et on est aussi beaucoup plus proche des centres de recherche en océanographie, si on pense à l'Institut Maurice-Lamontagne, à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski, à Merinov, ce qui donne une proximité avec les chercheurs sur les requins.

Ouvrir en mode plein écran Les différentes espèces de requins du Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Observatoire de requins du Saint-Laurent

La directrice générale d'Exploramer explique que le pavillon des requins pourra bénéficier non seulement aux visiteurs du musée, mais également à tout le secteur de la recherche en sciences océanographiques.

Sandra Gauthier ajoute qu’au moins huit universités et centres de recherche ont levé la main pour des projets de recherche sur les requins, qui sont des espèces en péril dans les océans, et surtout dans le Saint-Laurent , précise-t-elle.

La rénovation majeure du musée, incluant un renouvellement de l'exposition permanente, n'est cependant pas compromise.

Pour le volet de la rénovation du musée, tout le financement est à jour. Donc, pour ça, il n’y a pas de danger. On va aller de l'avant avec la rénovation du musée , déclare Mme Gauthier.

Les rénovations devraient débuter dans les prochaines semaines.