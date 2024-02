Un jeune homme porté disparu à Trois-Rivières

Les enquêteurs de la Direction du Service de police de Trois-Rivières lancent un appel à la population pour retrouver Moustapha Martin Ndiaye, un homme de 26 ans, disparu depuis mercredi matin.

Il a été aperçu pour la dernière fois mercredi matin à 6 h 30 à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

L’homme a quitté l’université en taxi pour se rendre chez lui dans le secteur de Francheville et n’a pas été revu depuis.

Moustapha Martin Ndiaye mesure 1 m 75 et pèse environ 130 kg. Il a les cheveux courts noirs et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, sa disparition, il était vêtu d’un manteau noir et d’un jeans de couleur bleu foncé.

Publicité

Il ne possède aucun véhicule connu.

Toute personne ayant une information permettant de le localiser est priée de contacter

le Service de police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 # 6.