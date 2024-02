DPJ : les chefs autochtones de la région saluent la décision de la Cour suprême

Des Autochtones de la région saluent la décision unanime de la Cour suprême qui juge constitutionnelle la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

La Cour suprême a aussi rejeté l'appel du Québec qui contestait la loi entrée en vigueur en 2020 et qui donne aux communautés autochtones le droit de légiférer en matière de services à l’enfance.

Le chef du Conseil des Anicinapek de Kitcisakik, Régis Penosway, se dit satisfait du résultat. C'est une décision qui est très satisfaisante. C'est de bon augure pour nous, ce jugement-là , dit-il.

Il rappelle que le jugement conclut des années de travail pour obtenir l'autonomie de gestion du dossier. Je ne suis pas surpris du résultat. Depuis plusieurs années, nous les Premières Nations, on se bat pour avoir l'autonomie de gestion du dossier, [dans le cadre] du concept de la réconciliation , rappelle le chef.

Ouvrir en mode plein écran Régis Pénosway, chef de la communauté de Kitcisakik (Photo archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Interrogé à savoir si la loi va faire une différence dans sa communauté, Régis Penosway répond par l'affirmative. C'est sûr que ça va faire une grande différence. On va pouvoir légiférer, avoir nos propres règlements pour la protection de nos jeunes , insiste-t-il dans une entrevue à Ça vaut le retour.

On va pouvoir gérer nos [dossiers] s'il y a des déplacements ou pas. Ça fait des années qu'on se bat en ce sens, pour qu'on puisse contrôler le [service] de la protection de l'enfance.

Il insiste sur le fait qu'il faut travailler fort pour pouvoir garder les enfants dans la communauté. On veut travailler dans ce sens, qu'on puisse garder nos propres enfants dans nos communautés, que ce soit chez nous ou dans les communautés voisines pour sauvegarder et transmettre notre culture [aux générations futures] .

Publicité

Dans un communiqué vendredi, les Premières Nations de l'Abitibi-Témiscamingue assurent qu'elles vont poursuivre leur travail pour prendre en charge les services à l'enfance et à la famille.

La décision de la Cour suprême est claire : nous avons le droit inhérent d’adopter nos propres lois en matière de protection de la jeunesse. Et c’est ce que nous allons faire , insiste la Cheffe de la Première Nation d’Abitibiwinni, Chantal Kistabish.

Un moment qualifié d'historique par le Chef de Lac-Simon, Lucien Wabanonik. Les Anicinape vont poursuivre la rédaction d’une loi pour la décolonisation, la guérison, pour continuer à exister et cesser à ce qu’une autre Nation prenne des décisions sur l’avenir des familles et des enfants de notre Nation , ajoute le chef.

Ouvrir en mode plein écran Lucien Wabanonik, membre du conseil de Lac-Simon (Photo archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Québec affirme que son désaccord est avec Ottawa et non pas les Premières Nations et les Inuits.

Mais le Chef de la Première Nation de Long Point, Henry Rodgers espère que le Québec aura compris et qu’il va enfin tourner le dos à son attitude coloniale et que les services québécois respectent notre autonomie et qu’ils soient des partenaires à la prise en charge de notre propre service de protection de la jeunesse.

Au Canada, 53,8 % des enfants en famille d'accueil sont autochtones alors qu'ils ne représentent que 7,7 % de la population d'enfants au pays, selon le recensement de 2021.