Routes d’hiver menacées : la Nation Nishnawbe Aski déclare l’état d'urgence

Les chefs de la Nation Nishnawbe Aski ( NAN ) ont déclaré l'état d'urgence, car l'hiver doux menace la viabilité du réseau de routes d'hiver dans le nord de l’Ontario.

Dans un communiqué, le grand chef Alvin Fiddler soutient que ces routes sont essentielles pour 30 des 49 Premières Nations NAN , mais les températures restent anormalement élevées, ce qui rend leur utilisation extrêmement dangereuse .

Cela pose de graves problèmes de sécurité pour les membres des communautés et les conducteurs commerciaux qui risquent leur vie pour les déplacements nécessaires , déplore-t-il.

Les routes de glace servent entre autres à transporter du carburant, des denrées non périssables et des matériaux de construction.

Nos communautés dépendent de ces routes pour la livraison de biens essentiels et nos dirigeants sont à juste titre inquiets.

Le grand chef Fiddler affirme que les dirigeants discuteront avec le fédéral et le gouvernement ontarien pour obtenir des subventions qui serviront à assurer le transport de marchandises. Selon le communiqué, ce financement serait utilisé pour la réparation des routes et pour le transport aérien de marchandises.