Initiation des jeunes à la pêche blanche au lac des Soeurs

L’Association Chasse et Pêche de Val-d’Or invite la population à son activité gratuite pêche en herbe cette fin de semaine au lac des Sœurs.

L'activité se tient dans le cadre du 24e Hiver en fête qui a lieu sur le site de la Cité de l’Or.

Après avoir accueilli des élèves des écoles primaires pendant la semaine, le lac est ouvert au grand public en fin de semaine pour encourager la pratique de la pêche sur la glace et favoriser la relève.

Les enfants reçoivent d'ailleurs un certificat pêche en herbe valide jusqu'à leurs 18 ans et suivent des ateliers pédagogiques. Les jeunes font des identifications de poissons, des espèces envahissantes, ils apprennent les techniques de pêche, l'éviscération du poisson. Quand ils finissent leur journée, ils partent avec leur certificat de pêche en herbe, ils sont bien fiers , raconte le président de l'association, Jacques Cormier.

Le plan d'eau a été ensemencé ces derniers jours de 3000 truites arc-en-ciel pour assurer le bon déroulement de l'activité, ajoute Jacques Cormier.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Cormier, président de l'Association chasse et pêche de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

C'est un lac qu'on a restauré il y a une trentaine d'années [et] on a ensemencé des truites arc-en-ciel et pas des truites mouchetées. On travaille très fort avec nos commanditaires, la Fondation de la faune, le ministère [de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs] pour pouvoir le faire. C'est de la truite stérile parce que le lac n'est pas propice à la reproduction en tant que telle. Il est [plutôt] propice pour pouvoir garder la truite en santé , raconte le responsable en entrevue à l'émission Des matins en or.

Les organisateurs ont pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité sur le site malgré le redoux. On a vu que c'est plus doux que d'habitude et on a prévu ça. On a préparé le site la semaine dernière, on a tapé la neige et il n'y a pas trop de sluch, les gens peuvent se déplacer à pied sans problème , assure le responsable.

Il est possible de se rendre sur le site des activités à pied, puisque les motoneiges n'y sont pas admissibles.