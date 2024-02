Demandeurs d’asile : la région de Peel demande 85 millions $ supplémentaires

La région de Peel demande 85 millions de dollars au gouvernement fédéral pour couvrir les frais d'hébergement des demandeurs d'asile.

Dans une motion du conseil régional, qui a été entérinée jeudi, les conseillers exigent du gouvernement fédéral un versement rétroactif de 16,9 millions de dollars pour l’année 2023 ainsi qu’un versement supplémentaire de 68,4 millions $ pour 2024.

Plus de 70 % des occupants des refuges d’urgence de la région de Peel sont des demandeurs d’asile , lit-on dans la motion, qui a été présentée par la conseillère municipale de Mississauga Dipika Damerla.

Celle-ci affirme que la Ville de Mississauga pourrait être forcée d’augmenter les impôts fonciers de 6 % cette année afin de couvrir les dépenses associées à l’hébergement de ces demandeurs d’asile.

Or, la Ville de Toronto a obtenu un financement de 143 millions de dollars pour cette même raison. L’annonce a été faite la semaine dernière.

De plus, un centre d’accueil pour demandeurs d’asile doit être construit près de l’aéroport Pearson, le plus achalandé au pays. Celui-ci se trouve à Mississauga.

De nouvelles demandes au Programme d’aide au logement provisoire

Il y a deux semaines, le ministre de l’Immigration du Canada, Marc Miller, a annoncé que le Programme d’aide au logement provisoire allait être prolongé pour l’année 2024 et qu’il allait être associé à une enveloppe de 362 millions $.

De ce montant, la Ville de Toronto a obtenu 143 millions $ et 100 millions $ sont destinés au Québec.

La région de Peel, qui comprend les villes de Mississauga et de Brampton, en banlieue de Toronto, exige sa part.

Je ne comprends pas pourquoi Mississauga et la région de Peel sont traitées différemment de Toronto , a déclaré Mme Damerla. Nous subissons la même pression.

Des discussions régulières

Dans un communiqué, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a déclaré que le Programme d’aide au logement provisoire est un programme de partage des coûts, qui rembourse aux provinces et aux municipalités une partie de leurs dépenses liées à la fourniture de logements provisoires pour les demandeurs d'asile .

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) poursuit des discussions régulières avec la région de Peel au sujet de ses demandes et de l'étendue de ses dépenses , peut-on lire dans la déclaration. Les montants sont déterminés en fonction de ces demandes et de l'enveloppe financière globale du programme.

Le gouvernement fédéral a également annoncé l'automne dernier qu'il accorderait 7 millions de dollars à la région de Peel pour l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil pour les demandeurs d'asile près de l'aéroport international Pearson. Ce centre n'ouvrira pas avant plusieurs mois.

Le nombre de demandeurs d'asile qui arrivent aux pays par les aéroports est en hausse. Par exemple, dans les aéroports de l'Ontario au mois de septembre 2023, 1840 demandes d’asile ont été déposées, soit près de cinq fois plus qu’en janvier 2023.