Le fédéral octroie 99 000 $ au Festival du Voyageur pour sa programmation autochtone

À une semaine du début du Festival du Voyageur, dans le quartier Saint-Boniface, à Winnipeg, le gouvernement fédéral a annoncé vendredi matin l'octroi de 99 000 $ pour soutenir la culture autochtone lors de l'événement.

Les organisateurs savaient déjà que le financement leur avait été attribué depuis quelques mois, confirme la directrice générale du Festival du Voyageur Breanne Lavallée-Heckert.

Le financement permet au Festival d'améliorer sa programmation autochtone cette année, avec notamment plus d'informations sur la traite de fourrure, informe-t-elle. L'argent sert aussi à débourser les frais pour les artistes autochtones, précise Breanne Lavallée-Heckert.

Elle ajoute que cette subvention permet aussi de bonifier la programmation offerte lors de la Journée Louis Riel, le lundi 19 février.

On a Samson LaMontagne qui vient de la Saskatchewan qui va venir faire une présentation en Michif. Pour nous, c'est une priorité d'utiliser l'espace du Festival du Voyageur pour la langue michif , dit-elle.

On est très fier de créer des espaces pour les langues autochtones dans le parc.

Ouvrir en mode plein écran Breanne Lavallée-Heckert la directrice générale du Festival du Voyageur. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Au Manitoba, plusieurs initiatives encouragent la transmission du michif, langue dont il existe plusieurs variantes et qui compte à peine 1000 locuteurs. Les Nations Unies ont déclaré 2022-2032 la Décennie internationale des langues autochtones, afin de préserver les langues autochtones et prévenir qu'elles sombrent dans l'oubli.

L'argent octroyé au Festival cette année par le fédéral provient du Programme pour la croissance du tourisme, doté d'une enveloppe de 108 millions de dollars pour une période de trois ans, indique un communiqué de presse du gouvernement fédéral. Il vise à aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux .

Publicité

Depuis plus de 50 ans, le Festival du Voyageur est un moment fort de l'hiver pour les touristes et les gens du pays. Célébrant les nombreuses histoires de Winnipeg - autochtones, francophones et autres -, le festival est un symbole manitobain , lance la ministre du Tourisme du Canada, Soraya Martinez Ferrada, dans le communiqué de presse.

Je ne pouvais pas imaginer une meilleure initiative pour le tout premier projet réalisé dans les Prairies dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme! , poursuit-elle.

L'an dernier, le fédéral a offert 99 000 $ au Festival du Voyageur pour aider l'organisation à créer des attractions de neige dans le centre-ville de Winnipeg.

Le 55e Festival du Voyageur aura lieu du 16 au 25 février.

Avec des informations de Mario De Ciccio