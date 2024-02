Des personnes déplorent le manque de traitements offerts aux personnes ayant un trouble alimentaire au Nouveau-Brunswick. Des individus et des familles doivent parfois sortir de la province pour avoir accès à des services lors de ces moments difficiles.

Il y a une dizaine d’années, Ana Berlie a rencontré plusieurs obstacles lorsqu’elle cherchait des soins pour sa fille.

Malheureusement ici, nous n'avions pas de services , dit-elle. Faute de choix, c'est à Montréal que la famille a trouvé l'aide nécessaire auprès d'une clinique spécialisée en trouble alimentaire.

Elle souhaite attirer l'attention sur le manque de solutions au Nouveau-Brunswick, encore aujourd'hui.

En parlant avec d'autres personnes qui ont été touchées, dont les enfants ont été touchés par le trouble alimentaire, il n'y a pas vraiment eu de changement dans la province côté services offerts , regrette-t-elle.

Au Canada, il existe de nombreux groupes communautaires de soutien pour les troubles d'alimentation. Aucun n'est basé au Nouveau-Brunswick.

Selon Ana Berlie, la province traîne de la patte .

Je n'aime pas voir que d'autres personnes aient à passer à travers la même chose que nous , confie-t-elle.

Une autre résidente de Moncton, qui ne souhaitait pas être identifiée afin de protéger la confidentialité de son enfant, déplore un manque affreux de services pour les troubles alimentaires au Nouveau-Brunswick.

Aucun psychologue n'a offert de traitement à sa fille lors de ses nombreuses hospitalisations, dit-elle.

En désespoir de cause, elle a dû faire trois heures de route et amener sa fille à l'hôpital IWK d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour qu’elle y soit soignée l’an dernier.

Dans un courriel envoyé vendredi à Radio-Canada, Sean Hatchard, chargé de communication du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, souligne l’existence des services en toxicomanie et en santé mentale. Les personnes souffrant de troubles de l'alimentation peuvent recevoir un traitement dans le cadre de ce continuum de soins et la plupart le font , écrit-il.

Le Réseau de santé Horizon offre un service pédiatrique communautaire pour les troubles de l'alimentation dans la région de Fredericton et Haut de la Vallée. Cependant, il n'existe pas de programmes de lits financés par la province ou des services spécifiquement pour les personnes souffrant de troubles de l'alimentation au Nouveau-Brunswick , indique le porte-parole du ministère.

Les troubles des conduites alimentaires, comme l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique, sont des perturbations caractérisées par une obsession de la nourriture, du poids et de l’apparence, et qui affectent négativement la santé et la vie quotidienne, selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale ( CAMH ).

