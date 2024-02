Une nouvelle clinique d’infirmières spécialisées à Saguenay pour les patients sans médecin

Les malades de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sans médecin de famille peuvent maintenant obtenir des soins dans une nouvelle clinique d’infirmières spécialisées située dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

Une infirmière spécialisée est une infirmière qui possède une maîtrise ou un doctorat. Elle est formée pour poser certains diagnostics.

Elles peuvent aider à soigner des problèmes de santé courants, comme des otites, des problèmes respiratoires, des maux de gorge, des douleurs musculaires, des infections urinaires et aussi des problèmes de santé chroniques comme de l'hypertension, des choses comme ça , explique Isabelle Boulianne, directrice des soins infirmiers de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ces professionnelles sont également à même de renouveler certaines prescriptions arrivant à échéance.

Cette nouvelle clinique, située dans le CLSC de Chicoutimi, sur la rue de l’Hôtel-Dieu, est en fait la onzième du genre à voir le jour dans la province. Québec en a promis 23 d’ici 2028. La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, était d’ailleurs présente lors de l'annonce vendredi. Elle a pris la parole au nom de son homologue à la Santé, Christian Dubé.

Ouvrir en mode plein écran L'annonce s'est faite en compagnie d'Isabelle Boulianne, directrice des soins infirmiers, Ariane Gagnon, candidate infirmière praticienne spécialisée, Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, Julie Labbé, PDG du CIUSSS, ainsi que les conseillers municipaux Jacques Cleary, Marc Bouchard et Mireille Jean. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Réduire l'achalandage dans les urgences

L’objectif de ce type de service est de désengorger les urgences, en prenant en charge les patients qui s’y dirigeraient habituellement, faute de médecin de famille.

Ariane Gagnon, qui poursuit présentement ses études au deuxième cycle pour devenir infirmière praticienne spécialisée, a justement choisi de travailler dans la nouvelle clinique après avoir observé des patients à bout de ressources à l’hôpital.

Ouvrir en mode plein écran Ariane Gagnon, qui poursuit présentement ses études pour obtenir le titre d'infirmière praticienne spécialisée, travaillera à la nouvelle clinique de Chicoutimi. Au total, 5 infirmières praticienne spécialisées y seront à l'emploi, accompagnées d'une infirmière clinicienne et d'une infirmière auxiliaire. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Moi, en fait, je suis une infirmière qui provient de l'urgence. J'ai vu la recrudescence en fait des patients qui consultent par manque de porte, qui n’ont pas de médecin de famille , a confié la jeune femme.

Pour moi, c'était très important d'apporter un soutien à cette population-là puis de leur offrir l'accessibilité aux soins.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 30 000 patients se trouvent orphelins, soit sans médecin de famille.

D'après un reportage de Claude Bouchard