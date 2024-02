Célébrez le Nouvel An lunaire au Festival LunarFest

Vendredi, sous le ciel ensoleillé de l’île Granville, l'Association Asian-Canadian Special Events (ACSEA) a lancé les célébrations du Nouvel An lunaire, plus communément appelé Nouvel An chinois ou Fête du Printemps.

Pour se faire, l’ ACSEA propose un festival haut en couleur jusqu’au 25 février.

Cette fête marque le début de la nouvelle année dans le calendrier traditionnel chinois, mais attention, il ne s’agit pas d’une fête spécifiquement chinoise. On la célèbre en Chine et à Hong Kong, en Corée du Sud, au Tibet, au Vietnam, à Singapour et dans bien d'autres pays.

Même si son nom et ses traditions sont différents dans chaque pays, c’est toujours une fête qui sert à se retrouver en famille et à célébrer l’espoir.

À l’horaire du Festival LunarFest, un marché des arts, un concert et des ateliers d'artisanat sont à l’honneur, et ce, pour toute la famille.

De plus, du 16 au 18 février, le festival, en partenariat avec le VIFF Centre, présente une sélection de sept films asiatiques qui capturent l'esprit de la famille, quelle qu'en soit l'apparence .

Vancouver, la ville où brille la diversité

Cette année, pour l’année du Dragon, le festival repose sur le thème Born to be Free (Né pour être libre).

Ouvrir en mode plein écran Traditionnellement, le dragon symbolise l'autorité et la noblesse. Photo : Radio-Canada / Maude Gagnon

Selon becky tu, responsable du rayonnement pour l’ ACSEA , les organisateurs veulent inviter le public à échanger sur les diverses interprétations du symbole du dragon. Le but est que chacun et chacune puissent réinventer librement ce dragon qui vole dans un monde où on peut vraiment nous-mêmes .

Les artistes que nous avons invités à participer ont tous proposé leur propre interprétation. Tout cela représente vraiment la liberté et je pense que cela capture parfaitement l’esprit du dragon.

Créez des ponts entre les cultures

Pour becky tu, la Lantern City (ville des Lanternes) est un des éléments du festival qui rassemble les communautés.

Ouvrir en mode plein écran De grandes lanternes peuvent être apperçues à plusieurs endroits à travers la ville de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Maude Gagnon

Les œuvres d’artistes des Premières Nations ont été apposées sur des lanternes, celle-ci étant une façon traditionnelle de célébrer le Nouvel An lunaire.

Nous avons pensé que présenter ces œuvres d'art sur des lanternes constituerait un pont très visuel entre les cultures.

Les lanternes peuvent être observées à la place Robson du Musée des beaux-arts, au Musée Pendulum, sur l’île Granville et à la place Jack Poole tout au long du Festival LunarFest.