Le programme de revenu garanti pour les personnes handicapées devant la justice

Vendredi, lors de l'audience à la Cour du Banc du Roi de Regina, les avocats de l'organisme qui lutte contre la pauvreté, Regina Anti-Poverty Ministry, ont présenté une contestation contre le programme provincial de revenu garanti pour les personnes handicapées (SAID).

Les avocats qui représentent l'organisme en question, Leif Jensen et Dan LeBlanc, estiment que le programme SAID est discriminatoire et que certains résidents de la Saskatchewan pourraient subir des préjudices du fait de ce programme.

Pour s'opposer au programme, l'organisme Regina Anti-Poverty Ministry a engagé une action en justice contre le gouvernement de la Saskatchewan en mars 2023.

Actuellement, les personnes âgées qui bénéficient du programme SAID doivent retirer de l'argent de leur Régime de pension du Canada (RPC) à l'âge de 60 ans, soit bien avant l'âge normal de 65 ans. L'argent qu'elles reçoivent ainsi est ensuite déduit de leurs prestations au titre du programme SAID .

[Le programme SAID ] va à l'encontre de l'intention du gouvernement fédéral , a affirmé Leif Jensen. Il est contraire à la Charte [Charte canadienne des droits et libertés] et plus particulièrement au droit des personnes handicapées à être traitées sur un pied d'égalité.

Les défenseurs de cette cause s'appuient sur une décision rendue en 2020 par la Cour d'appel du Manitoba. Cette dernière a jugé qu'un homme handicapé de 65 ans, bénéficiaire de l'aide au revenu, avait été victime de discrimination, en violation de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, lorsqu'il a été contraint de demander le RPC de façon anticipée à l'âge de 60 ans.

L'article 15 de la Charte énonce clairement que toutes les personnes au Canada – sans distinction de race, de religion, d'origine nationale ou ethnique, de couleur, de sexe, d'âge ou de déficiences mentales ou physiques – doivent être traitées avec le même respect, la même dignité et la même considération. Par conséquent, les lois et les programmes gouvernementaux ne doivent pas être discriminatoires.

Un militant de l'organisme Regina Anti-Poverty Ministry, Peter Gilmer, souligne les difficultés rencontrées par certains bénéficiaires de l'organisation en raison de ce système.

La véritable raison d'être du RPC est de fournir un meilleur soutien aux gens, mais ce qui se passe, c'est que lorsque les gens bénéficient du programme SAID , ils le retirent de façon anticipée. Il est déduit dollar pour dollar et nous décrirons cela comme une récupération , indique M. Gilmer.

Peter Gilmer est militant pour les droits des personnes handicapées au sein de l'organisme Regina Anti-Poverty Ministry.

Lors de l'audience devant le tribunal, la province a justifié ses actions en soutenant que 87 % des prestataires du programme SAID bénéficient d'une situation plus favorable grâce au système en place.

Cependant, les avocats de l'organisme Regina Anti-Poverty Ministry ont souligné que cette justification n'était pas adéquate.

Nous disons que cela signifie que certaines personnes sont avantagées, d'autres non. Nous ne savons pas combien ils sont , a indiqué Leif Jensen.

Ce que nous savons, c'est que 13 % des personnes handicapées de la Saskatchewan qui dépendent du programme SAID sont désavantagées. En d'autres termes, ils ont moins d'argent à la fin de la journée, lorsqu'ils atteignent 65 ans, qu'ils n'en auraient autrement , ajoute-t-il.

Le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan sont les seules provinces qui rendent le retrait obligatoire à l'âge de 60 ans.

Le juge C.D. Clackson a réservé sa décision jusqu'à une date ultérieure.

Avec les informations de David Houle et Alexander Quon