Envol 91 FM payait 3800 $ par semaine pour l’émission de Josey Arsenault

La radio communautaire francophone du Manitoba, Envol 91 FM, avait un contrat d'une valeur de 178 000 $ par année avec la boîte de production de l'animatrice Josey Arsenault. Cette dernière a quitté la radio cette semaine, après le départ du directeur général, Louis Gauthier, qui l’avait embauché.

Mme Arsenault a animé l'émission du midi L'Envol du midi depuis la Floride. Elle a animé sa dernière émission mardi, après moins de trois semaines en onde.

L'ancien directeur général d'Envol 91 FM, Louis Gauthier, indique qu' Envol 91 FM payait une facture d'environ 3800 $, taxes incluses par semaine. Une facture pour la réalisation et la diffusion de l'émission, explique-t-il. Il ajoute que c'était un produit clé en main avec ses chroniqueurs. Un chroniqueur local de Envol 91 FM, participait également à l'émission, précise-t-il.

C'est un contrat qui était signé entre deux entreprises , dit-il. Là tout le monde pense qu'on a payé une animatrice 178 000 $, on n'a pas payé une animatrice 178 000 $.

Louis Gauthier avait été nommé directeur général de la radio Envol 91 FM, au mois d'octobre. (Photo d'archives)

Envol 91 FM et Josey Arsenault ont convenu de mettre un terme au contrat.

C'est un départ sur lequel on s'est entendu d'un commun accord pour mettre fin à son contrat. Les deux parties étaient d'avis que ce n'était pas un bon fit [cela ne convenait pas] pour la radio , lance le directeur général par intérim d'Envol 91 FM, Denis-Michel Thibeault.

Le directeur général par intérim, confirme que ce n'est pas l'entièreté du montant qui a été versé à Josey Arsenault. On lui paye le temps de travail qu'elle a fait, au tarif convenu au départ à la semaine.

Denis-Michel Thibeault a été nommé directeur général par intérim d'Envol 91 FM le 2 février. (Photo d'archives)

L'émission L'Envol du midi avait commencé à être diffusée il y a moins d'un mois.

Avant d'animer à Envol 91 FM, Josey Arsenault coanimait l'émission web Le Doc Mailloux et Josey -Libres et sans tabous. Elle était en compagnie du psychiatre Pierre Mailloux, connu pour ses opinions et prises de position controversées dans les médias québécois, qui lui ont valu des radiations temporaires au Collège des médecins du Québec. Le Doc Mailloux est décédé au mois de janvier.

Josey Arsenault a aussi animé au cours de sa carrière dans des radios privés au Québec à CHOI Radio X et à Rythme FM, selon sa page LinkedIn.

Josey Arsenault a plus de 30 ans d'expérience comme animatrice radio.

Mme Arsenault jamais employée d’Envol

Louis Gauthier affirme avoir embauché une boîte de production qui arrivait avec de la publicité pour financer l'émission.

À la fin de la semaine, on se ramassait à coût nul, plus 20 % de revenus , indique-t-il. J'avais pas l'argent pour payer. Mais il fallait que ça vienne avec une source de revenus. Alors c'est de même qu'on l'a monté. Le projet a été soumis à l'auditeur et au contrôleur.

La présidente du conseil d'administration d’Envol 91 FM, Blandine Tona, affirme que le conseil d’administration avait été informé de l’embauche de Mme Arsenault, mais sans recevoir tous les détails.

Je peux indiquer que tous les détails n'avaient pas été fournis au conseil d'administration. Ça je peux le dire avec certitude. Nous savions qu'il y aurait l'embauche de cette personne , a-t-elle expliqué en entrevue à Radio-Canada.

La présidente du conseil d'administration d'Envol 91 FM, Blandine Tona. (Photo d'archives)

Selon les documents de l'assemblée générale de 2023, l'ensemble des salaires et des bénéfices de la station représentaient une charge de 257 718 $ en 2022.

Parmi les détails manquants, selon Mme Tona, il y avait en outre le fait que Mme Arsenault allait animer l’émission depuis la Floride et le fait que sa rémunération sortait de l’échelle salariale de la radio.

Nous avons fait confiance au fait que cela répondait aux lignes de salaire et aux catégories salariales de tous les autres employés de la radio , dit-elle.

Par l'entremise de l'une de ses sociétés, Josey Arsenault n'a pas souhaité commenter.

Une radio en eaux troubles

Envol 91 FM est dans la tourmente depuis le départ de son directeur général de longue date, Yaya Doumbia, voilà plus de deux ans. La radio a notamment été secouée par des allégations de racisme et d’intimidation.

Cet été, l’ancienne directrice générale, Fatimaty Gueye, avait déposé un avis de requête contre la radio, demandant au tribunal de suspendre son congédiement. La Cour du Banc du Roi a rejeté la requête, en indiquant qu’elle n’avait aucune cause raisonnable d’action.

Louis Gauthier a été embauché comme nouveau directeur général en octobre. Originaire du Québec, il revenait s'installer à Winnipeg où il a vécu dans les années 1980.

À la fin janvier, son départ a été entériné par le conseil d’administration. Peu après, le C.A. a annoncé que le membre du conseil Denis-Michel Thibeault le remplacerait à titre intérimaire jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de l’organisation, qui doit avoir lieu le 8 mars 2024.