La Ville d’Amos a connu une forte année 2023 au niveau des investissements en construction résidentielle. Plus de 24 millions ont été investis dans ce seul secteur d’activité, un bond de près de 80 % sur la moyenne des cinq dernières années.

Ces investissements ont permis la création d’une soixantaine de logements, un sommet depuis 2014. La construction de l’édifice de 25 logements Le Centurion représente le plus grand investissement résidentiel, à 10 millions de dollars.

On sait que le logement est l’un des nœuds au développement dans la région. C’est une des plus grandes priorités à laquelle on s’attaque à la Ville d'Amos et de ce côté-là, ça va quand même relativement bien. Les mises en chantier au niveau résidentiel se sont poursuivies et on a augmenté le nombre de logements de façon assez significative encore cette année , fait valoir le maire suppléant Pierre Deshaies.

Ouvrir en mode plein écran Le maire suppléant d'Amos, Pierre Deshaies. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté - Catherine Langlois/Ville d'Amos

Le nombre de nouvelles résidences unifamiliales a toutefois connu un nouveau recul. Il s’en est construit 10 en 2023, comparativement à 15 en 2022 et 30 en 2021.

Mises en chantier résidentielles pour Amos, Rouyn-Noranda et Val-d’Or, 2019 à 2023 Année Amos Rouyn-Noranda Val-d'Or 2019 34 93 61 2020 32 166 176 2021 50 165 119 2022 38 179 200 2023 73 87 58 Les données ont été compilées par l’Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement

La responsabilité de la Ville, c’est de mettre en contact les promoteurs avec les propriétaires de terrains. On revoit la réglementation. On a aussi travaillé pour avoir des terrains qui sont prêts pour chaque type de construction. Notre volonté, c’est que si quelqu’un veut construire un jumelé, qu’il y ait un terrain disponible pour construire un jumelé. Ce qu’on ne veut plus entendre, ce sont des gens qui disent qu’il n’y a pas de terrains disponibles à Amos , mentionne Pierre Deshaies.

La Ville veut aussi s’empresser à élaborer ou accompagner d’autres projets de logements abordables, comme celui du Centurion, dans l’espoir de les réaliser plus rapidement.

Bien positionnée pour la croissance

Globalement, la Ville d’Amos rapporte des investissements en hausse de 35,8 %, pour atteindre 33,4 millions de dollars. Le secteur industriel a vu ses investissements augmenter de 55 %, mais ils ne s’élèvent qu’à 1 million $. Le secteur commercial a connu une chute de plus de 50 %, à 3,5 millions $. Le secteur institutionnel affiche quant à lui une diminution de 35 %.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle usine d'embouteillage Onibi représente l'un des plus importants investissements dans le secteur industriel à Amos, à 700 000 $. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On aurait souhaité plus de projets, mais on s’entend que le climat économique étant ce qu’il est, la pénurie de main-d’œuvre, les taux d’intérêt plus élevés et le ralentissement économique, c’est sûr que parfois, certaines entreprises ont pu repousser leurs investissements , reconnaît Pierre Deshaies.

Toutefois, la Ville d'Amos se prépare depuis quelques années et est prête à accueillir tout nouveau développement, assure M. Deshaies.

« On est très positifs, optimistes pour l'avenir. Ça va reprendre rapidement. Il y a beaucoup de grands projets dans le secteur. On n’a qu’à penser au projet Dumont à Launay. Le jour où un projet de ce type démarre, il faut être prêt. Il faut être capable de fournir les infrastructures, les terrains pour les promoteurs afin de répondre aux besoins », rappelle-t-il.