Un projet de porcherie sème l’émoi à Saint-Alexis-des-Monts. La porcherie abandonnée du rang Saint-Alexis-des-Monts vient d’être rachetée et le nouveau propriétaire, le Groupe Mario Côté, s’apprête à relancer les activités.

Au moment de l’achat, la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts a demandé aux propriétaires de démolir ou de rénover les bâtiments puisque le toit d’un des bâtiments s’était effondré et qu’une bâtisse n'était plus conforme.

Ouvrir en mode plein écran La porcherie du rang Armstrong était en activité depuis 1970. Elle avait cessé ses activités en 2022 avant d'être rachetée par le Groupe Mario Côté. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Des citoyens du rang Armstrong sont découragés de la situation. Ils espéraient que la porcherie soit démantelée et que la municipalité retire au propriétaire son droit acquis. Ils ont d’ailleurs lancé une pétition contre le projet, en plus de se présenter au conseil municipal de Saint-Alexis-des-Monts plus tôt cette semaine.

Saint-Alexis-des-Monts avance que la décision de déterminer s’il peut y avoir une porcherie à cet endroit revient plutôt au ministère de l’Environnement.

Selon les informations recueillies par la Municipalité, le permis d’activité de la porcherie serait valide puisque les opérations de celle-ci avaient cessé en 2022, il y a moins de deux ans.

Le côté production [de la porcherie], ça ne me concerne pas du tout , dit le maire de Saint-Alexis-des-Monts, Michel Bourassa. Il ajoute avoir fait la portion qui concernait la municipalité en avisant le propriétaire par écrit qu’il devait démolir ou rénover.

Ouvrir en mode plein écran Des citoyens ont lancé une pétition contre le projet, en plus de se présenter au conseil municipal de Saint-Alexis-des-Monts plus tôt cette semaine. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Les résidents du secteur de plaignent du bruit et de l’odeur qui émane d’une porcherie. Des rejets de purin se seraient également déjà retrouvés dans l’environnement. Roger Courcy, un résident du rang, dit avoir fait une plainte au moins une fois par année au ministère de l’Environnement parce que ces rejets se retrouvaient dans le ruisseau derrière chez lui.

On a un ruisseau qui descend dans la rivière aux Écorces qui est derrière chez moi. On se baigne dedans. Un jour ça sentait le purin dans ma rivière donc on est allé voir puis ça passait par-dessus.

Le Groupe Mario Côté a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Julie Grenon