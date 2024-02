Le nombre de crimes signalés à la police et décrits comme haineux a augmenté de façon importante à Halifax en 2022, selon les plus récentes données partagées par Statistique Canada.

Le nombre de signalements de crimes haineux a presque triplé en un an.

Il y a eu 72 crimes décrits comme tels qui ont fait l’objet d’un signalement dans la capitale de la Nouvelle-Écosse durant l’année 2022. C’est un taux de 15 crimes haineux par tranche de 100 000 habitants.

La moyenne nationale se situe à 9,2 affaires pour 100 000 habitants.

Les régions métropolitaines qui devancent Halifax sont toutes en Ontario. Ottawa est au premier rang avec 28,3 crimes haineux par tranche de 100 000 habitants, suivi de Kingston (23,1), Kitchener–Cambridge–Waterloo (22,7), Hamilton (20,6), le Grand Sudbury (18,7) et Brantford (16,4).

Statistique Canada a calculé ces statistiques à partir des renseignements reçus par l’entremise du Programme de déclaration uniforme de la criminalité, qui recense toutes les affaires criminelles connues des services de police du pays.

Les données des services de police sur les crimes haineux comprennent uniquement les affaires qui sont portées à leur attention et catégorisées comme des crimes haineux , précise Statistique Canada.

Quelles sont les raisons?

Don MacLean, le chef de la Police régionale d'Halifax, affirme qu’il y a plus de sensibilisation sur l'importance et la manière de rapporter ces incidents aux services policiers, ce qui expliquerait en partie le nombre plus élevé d’incidents connus.

Le caporal Guillaume Tremblay, agent d'information à la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) en Nouvelle-Écosse, souhaite aussi que les membres du public communiquent les gestes ou incidents à caractère haineux ou discriminatoire, même lorsqu’ils ne sont pas certains que ce soit contre la loi.

Si les gens pensent que c'est seulement un incident et [que] les éléments d'un crime ne sont pas présents, c'est important de le rapporter , insiste le caporal Tremblay.

Nos officiers, nos gendarmes et policiers sur la route reçoivent la formation spécifique pour les crimes haineux, alors c'est vraiment important pour la communauté de rapporter ces incidents , a-t-il indiqué vendredi.

Ailleurs en Atlantique

Le chef MacLean, de la police d’Halifax, a aussi souligné vendredi que la hausse pourrait être en partie explicable par la forte augmentation de la population.

À Halifax, le 13e centre urbain le plus peuplé au Canada, la croissance démographique de 4,4 % connue en 2021-2022 a représenté 20 713 citoyens de plus en un an. Une majorité de ces nouveaux venus (12 381 personnes) sont arrivés d’un autre pays.

De juillet 2021 à juillet 2022, Moncton, la plus grande ville du Nouveau-Brunswick, a accueilli 8784 nouveaux résidents, dont 5608 venants d’un autre pays que le Canada. Pourtant, le taux de crimes haineux à Moncton n’est passé que de 3,5 à 3,9. Il y a eu sept affaires du genre signalées en 2022.

Statistique Canada a des données à ce sujet pour quatre villes dans les provinces de l’Atlantique. À Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, on a dénombré cinq crimes haineux en 2022. À Saint-Jean, capitale de Terre-Neuve-et-Labrador, il y en a eu trois.

Mauvaise qualité de vie et crimes haineux

Dans un rapport publié en ligne jeudi, Statistique Canada souligne que les régions où les taux de crimes haineux sont plus élevés affichent aussi de faibles résultats au chapitre des indicateurs de la qualité de vie.

Les Canadiens vivant dans des régions où les taux de crimes haineux ont été élevés étaient moins susceptibles de déclarer une bonne santé physique et mentale.

Les femmes et les personnes racisées, en particulier, soit moins nombreuses à rapporter une bonne santé mentale si elles vivent dans des régions à haut taux de crimes haineux.

Enfin, là où les taux de crimes haineux sont plus hauts, les résidents sont moins susceptibles de connaître leurs voisins, ce qui est un indicateur important du savoir-vivre en communauté, selon Statistique Canada.

