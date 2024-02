Un cimetière restauré pour honorer la mémoire de pionniers noirs de l’Alberta

L’Église mormone de Barrhead maintient depuis plus de 25 ans le cimetière baptiste Bethel, situé à Campsie, au nord-ouest d’Edmonton, une des premières communautés noires des Prairies. Cette année, de nouvelles pierres tombales seront bientôt installées pour marquer l’emplacement de 13 tombes de pionniers albertains.

Campsie est l’une des communautés des Prairies à avoir été fondée par des immigrants afro-américains fuyant les lois Jim Crow, une série de mesures ségrégationnistes mises en place à la fin du 19e siècle dans les États du sud des États-Unis.

En 1911, un millier de pionniers noirs avaient franchi la frontière, attirés par la promesse d'une terre gratuite offerte par le gouvernement fédéral.

Ils se sont installés principalement dans cinq communautés rurales : Campsie, Junkins (aujourd'hui connue sous le nom de Wildwood, en Alberta), Keystone (aujourd'hui connue sous le nom de Breton, en Alberta), Pine Creek (aujourd'hui connue sous le nom de Amber Valley, en Alberta) et Maidstone, en Saskatchewan.

Une quarantaine de pionniers, provenant principalement du Texas et de l’Oklahoma, se sont installés à Campsie.

Le voyage était parfois rude, puisqu’après plusieurs jours de train pour se rendre à Edmonton, les immigrants devaient ensuite faire plus d’une centaine de kilomètres à pied pour arriver à Campsie.

Pour Deborah Beaver, l'une des descendantes des pionniers de Campsie, le travail de restauration et d’entretien du cimetière effectué par l'Église mormone de Barrhead est une façon de mettre en lumière l’histoire méconnue des pionniers noirs de l’Ouest.

Cette communauté n'a jamais vraiment été reconnue , affirme-t-elle.

Elle a d’ailleurs fondé la Société historique des pionniers noirs de l'Alberta et de la Saskatchewan pour ce même but.

Je suis honorée , affirme sa soeur, Christine Beaver.

Leurs arrière-grands-parents ont fui l’Oklahoma. James Moses Beaver et Hattie Beaver ont fait don à la communauté de la parcelle qui est devenue le cimetière Bethel.

Les ancêtres de Christine et Deborah Beaver sont arrivés vers 1910. La famille est restée dans la région pendant des décennies. Cependant, au fil des ans, la plupart des familles ont déménagé, et le cimetière qu'ils avaient créé a rapidement été envahi par les mauvaises herbes et les broussailles.

Ouvrir en mode plein écran La tombe de George Kenneth Beaver, l'oncle Deborah et Christine Beaver, mort en bas âge en 1940. Une plaque d'aluminium a également été installée par des bénévoles de l'Église mormone. Photo : Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours

Un travail de longue haleine

Depuis 1997, des membres de l’Église mormone de Barrhead, la communauté voisine de Campsie, entretiennent le site. Bill Warwaryick était l’un d’entre eux.

Plusieurs des [pierres tombales] étaient recouvertes de végétation , se rappelle-t-il. [Le cimetière] était en très mauvais état .

Des bénévoles ont installé des plaques d’aluminium pour marquer les tombes, mais celles-ci n’ont pas résisté à l’usure du temps. L’Église a donc décidé de faire une levée de fonds pour installer des monuments en pierre.

Grâce au travail de recherche généalogique des soeurs Beaver, des détails additionnels, comme les prénoms, les noms de jeune fille et les dates exactes de naissance et de décès seront inscrits sur les pierres tombales.

Avec les informations de Wallis Snowdon