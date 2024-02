La direction du Bourg de Pabos lancera d’ici quelques mois une nouvelle activité pour remplacer le sentier Nova Lumina, fermé depuis la mi-novembre à Chandler.

La directrice générale du Bourg de Pabos, Elsa Pépin, est convaincue que la nouvelle activité, qui devrait ouvrir en juin, saura plaire au public.

Comme promis, on arrive avec une nouvelle offre en 2024. L’activité va se nommer Fantôme : la chasse!. C’est quelque chose d’unique au Québec et probablement au niveau mondial , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran La directrice du Bourg de Pabos, Elsa Pépin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stephanie Rousseau

Elsa Pépin précise que l’activité cadrera aussi mieux avec la mission de préservation historique du site.

On voulait se rapprocher de notre mission , dit-elle. Le Bourg de Pabos existe pour protéger le site archéologique, s’assurer que les savoirs et le patrimoine qu’on a sous nos pieds soient encore là pour les générations futures.

L’expérience ne nécessitera pas d’interprètes, mais s'appuiera plutôt fortement sur la technologie. Le projet multimédia est développé par XYZ Technologies, qui a déjà conçu l’activité multimédia Ura, également offerte au Bourg de Pabos.

On arrive avec une activité historique. Le visiteur, au lieu d’être contemplatif envers son histoire, va plutôt la vivre. Le visiteur va être amené à chasser des fantômes à travers le bourg, des personnages historiques qui hantent le site depuis des siècles , précise Elsa Pépin.

Une activité pour tous

Selon la directrice générale, l’activité sera principalement faite pour un public adolescent et adulte, mais l’équipe travaille aussi sur un volet pour enfants.

Chaque fantôme qu’on va rencontrer nous raconte son histoire, c’est vraiment très, très intéressant , indique Elsa Pépin.

Les coûts du projet n’ont pas été dévoilés, mais une partie des fonds devraient provenir des 6 millions de dollars dédiés à la mise en valeur de l’île Beauséjour. Une passerelle flottante doit notamment être construite pour relier le site à cette île où se trouve le noyau historique de la seigneurie maritime de Pabos.

C’est une île sur laquelle on allait avant en bateau, mais on n'est plus capable de se rendre étant donné que le banc de sable s’est agrandi et que les courants ont changé.