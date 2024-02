L’immigration francophone pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre à Yellowknife

Des employeurs de Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, découvrent les avantages de l’immigration francophone pour répondre à leurs besoins de main-d'œuvre, alors que la capitale ténoise fait face à une pénurie de travailleurs.

Lors de la rencontre Tournée de liaison, qui s’est tenue jeudi, des employeurs de Yellowknife ont pu se renseigner sur les programmes d’appui à l’immigration francophone, comme le programme fédéral Mobilité francophone ou le volet francophone du Programme des candidats du gouvernement territorial.

La conférence était organisée par le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO) et la Communauté francophone accueillante de Yellowknife (CFA).

La Tournée de liaison 2024 a rassemblé des employeurs de Yellowknife et des représentants fédéraux et territoriaux pour discuter de l'immigration francophone et des besoins du marché du travail.

Le propriétaire de l’entreprise de déménagement Excel Movers, Eric Neba, a récemment participé à l’un de ces programmes pour faire venir un employé du Cameroun. Sans son aide, Eric Neba ne pourrait pas faire rouler sa petite entreprise.

Yellowknife vient avec des défis uniques [...] en termes de disponibilité d’emplois très payants. Alors pour nous, dans le secteur des services, c’est très difficile de trouver des employés ici, dans la communauté , dit-il.

Eric Neba, propriétaire d'une entreprise de déménagement, dit que de trouver des employés est très difficile à Yellowknife et qu'il doit recruter à l'étranger.

Le directeur du CDÉTNO , François Afane, dit que la pénurie de travailleurs à Yellowknife s’est accentuée dans les dernières années avec la baisse de la démographie.

On est la seule région où il y a une perte de population. Tous les [secteurs d’emploi] du territoire, le gouvernement, les mines, la construction, l’hôtellerie, le service à la clientèle, tous les secteurs sont en pénurie de main-d’œuvre, donc tout le monde est à la recherche [d'employés]. Et l’une des solutions, c’est le recrutement de la main-d’œuvre étrangère.

Yellowknife, destination inconnue

Faire venir un travailleur francophone de l’Afrique ou de l’Amérique latine ne fait pas que combler les besoins d’une entreprise, mais ajoute aussi à la vitalité de la communauté, selon François Afane.

C'est vraiment gagnant-gagnant. Nous, on gagne comme communauté parce que la vitalité de la communauté continue, on la fait grandir [...] et l'employeur gagne en expertise et il découvre aussi la richesse des compétences bilingues de ses employés.

Lisa Boisneault, coordonnatrice de la Communauté francophone accueillante de Yellowknife, dit que l’immigration francophone permet de renforcer la francophonie. C’est vraiment très riche pour nous. Ça contribue au multiculturalisme des Territoires du Nord-Ouest , dit-elle.

Mais faire venir un travailleur de l’étranger n’est toutefois pas facile. Il y a les méandres des documents à remplir, certes, mais il faut aussi convaincre le travailleur que Yellowknife est une destination de choix. Or, pour un candidat à l’autre bout du monde, une petite ville aux frontières de l’Arctique n’est pas d’emblée un endroit prisé.

C'est un peu le parcours du combattant, je dois l'avouer, parce que nous ne sommes pas une destination de première immigration , dit François Afane. Yellowknife n'est pas le premier point que les gens vont regarder sur la carte en disant, je vais à Yellowknife. On est habituellement une destination inconnue et pourtant, qui a des besoins énormes.

François Afane, directeur du Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest, dit que l'embauche de travailleurs francophones étrangers est positive pour les entreprises, mais aussi pour la communauté.

D'où l'intérêt pour les entrepreneurs de faire venir ces gens directement de leur pays, sans passer par une autre province.

C'est plus facile de faire venir quelqu'un directement à Yellowknife, qui n'a pas encore d'a priori et qui découvre le Canada en découvrant Yellowknife , dit M. Afane. Ça donne la possibilité de découvrir le charme de la communauté [...] et de s'intégrer plus facilement.

Venir ici… et rester

Depuis son ouverture en 2022, la CFA dit qu’elle accueille une quarantaine de nouveaux arrivants chaque année. Pour Lisa Boisneault, c’est une chose de mettre les pieds à Yellowknife, mais s’en est une autre de rester.

C'est sûr, il y a des gens qui arrivent, mais ce qui est important, c'est [...] que les gens restent à la fois pour les employeurs [...] mais aussi pour nous, pour enrichir la communauté.

Lisa Boisneault, coordonnatrice de la Communauté francophone accueillante de Yellowknife, croit que l'intégration est la clef pour convaincre les nouveaux arrivants de rester à Yellowknife.

Pour avoir envie de rester, il faut tisser des liens, selon elle.

Et c’est exactement ce qu’Eric Neba espère que son nouvel employé parviendra à faire, car il aimerait qu’il conserve son poste au moins une année ou deux.

Originaire du Cameroun, il a lui-même vécu l’expérience de l’immigration, un atout selon lui pour aider ses employés à s’intégrer.