Les nouveaux panneaux de Komagata Maru Place, 2e nom de la rue Canada Place, dévoilés

Le maire Ken Sim de Vancouver accompagné de représentants de la communauté sud-asiatique ont dévoilé les nouveaux panneaux de signalisation de Komagata Maru Place, le nom honorifique de la rue Canada Place.

La Ville de Vancouver avait promis lors d’un vote en mai 2023 de faire un geste de réconciliation en mémoire des personnes sikhes arrivées par paquebot dans l'anse Burrard en 1914 et qui n'ont pas eu le droit de descendre à terre. C’est désormais chose faite.

Ce fut un honneur pour moi de me réunir avec des membres des communautés canadiennes d'Asie du Sud ce matin à la Komagata Maru Place pour réfléchir à ce chapitre tragique de notre histoire commune , a déclaré le maire de Vancouver Ken Sim, dans un communiqué de presse.

En tant que ville, nous nous sommes engagés à tirer les leçons du passé et à construire un avenir plus inclusif , est-il indiqué dans le communiqué.

Les dessins de ces panneaux sont signés par l'artiste Jag Nagra. Il s'est inspiré de photos d'archives pour aboutir à ce résultat.

Mon objectif était de refléter la situation critique des passagers et d'humaniser leurs histoires, leurs luttes et les pratiques discriminatoires auxquelles ils ont été confrontés , a déclaré l'artiste Jag Nagra dans le communiqué de presse.

Les torts commis à l'encontre des Sud-Asiatiques au Canada sont anciens, et ces deux œuvres serviront de rappel matériel de notre histoire et d'appel à une plus grande équité et à une meilleure compréhension.