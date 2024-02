L’incertitude soulève des craintes sur l’avenir de l’usine Comtois

Pendant que l'usine de Produits forestiers Résolu de Senneterre fonctionne à plein régime, la scierie Comtois n’est exploitée qu'avec un seul de ses deux quarts de travail depuis octobre dernier. Une situation qui soulève de l’inquiétude chez les employés et à Lebel-sur-Quévillon.

Résolu réitère que le coût de la fibre, la faiblesse du marché et les défis du sciage du bois brûlé sont toujours responsables de la réduction de la production à son usine de Comtois. La compagnie forestière refuse toutefois de se prononcer sur la suite des choses pour son usine quévillonnaise.

Ce mutisme inquiète le syndicat des employés de l’usine, affilié à Unifor.

On ne sait pas. L’employeur fait des scénarios, mais il n’y a rien de concret. On ne connaît pas l’avenir et c’est vraiment inquiétant pour les employés.

La situation préoccupe d’autant plus le syndicat que Résolu ne semble plus approvisionner l’usine en bois vert, selon lui.

Le président du syndicat des employés de l'usine Comtois, Serge Gauthier, et le représentant national pour Unifor, Ronald Nantel. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On est tombés à un quart. Parallèlement, ils ont ouvert un quatrième quart à Senneterre. C’est sûr qu’il y a un besoin au niveau du bois brûlé, il faut qu’ils passent ce bois-là le plus rapidement possible. C'est ce qu’on passe. Mais ce que j’en sais, c’est qu’il ne rentre pas de bois vert présentement à l’usine de Comtois , mentionne Ronald Nantel.

Le maire Lafrenière inquiet

L’incertitude ronge aussi le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière. En raison des feux de forêt, le Forestier en chef du Québec réclame une réduction des approvisionnements de plus de 520 000 mètres cubes de bois dans le Nord-du-Québec. La stratégie de protection du caribou, qui tarde à être dévoilée, aura aussi des impacts. Toutes les communautés forestières du Québec sont sur le qui-vive, selon lui.

Y a-t-il une usine de trop? Peut-être. Y a-t-il des changements qui peuvent être faits sur la possibilité forestière? Sûrement. Qu’est-ce qui va se passer avec la scierie à Comtois? Je n’ai pas la réponse. On pense que ça va sortir juste en avril, combien de mètres cubes de bois seront alloués par usine , exprime Guy Lafrenière.

Pour le maire Guy Lafrenière, les feux de forêt ont eu de lourds impacts sur l'économie de Lebel-sur-Quévillon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Des résidents de Lebel-sur-Quévillon

Le maire Lafrenière rappelle que Comtois joue un rôle crucial dans l’écosystème socio-économique de Lebel-sur-Quévillon. La scierie approvisionne en copeaux l’usine de pâte Nordik Kraft, alors que seulement une vingtaine de kilomètres les séparent. Elle fournit aussi une soixantaine d’emplois locaux.

On est des petites villes de 2000 de population, alors quand tu perds une industrie, tu ne peux pas dire que c’est le fun. Ça fait mal, parce que les gens qui travaillent à Comtois, ce sont des résidents de Quévillon. Ce ne sont pas des gens qui voyagent, ils résident ici. C’est pour ça que c’est important pour nous de garder notre usine si on peut. Ce n’est pas nous qui prenons la décision, mais on veut la garder , insiste M. Lafrenière.