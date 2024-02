Une RPA ferme ses portes à Granby, faute de main-d’oeuvre

La résidence pour aînés Complexe St-Jacques fermera ses portes le 31 juillet prochain à Granby. Quelque 300 résidents pourraient être touchés par la fermeture de l’entreprise privée.

Ce qu’on comprend c’est que la décision est motivée par l’incapacité de poursuivre à offrir des services de qualité dans un RPA avec soins , explique le conseiller municipal, Paul Goulet.

Il assure que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS collabore avec l’entreprise privée pour répondre aux besoins des résidents plus vulnérables. Selon lui, les résidents autonomes pourraient être en mesure de conserver leur unité dans le bâtiment, dont le sort est encore inconnu.

Le manque de ressources sur le terrain rend difficile l’offre des services obligatoires aux résidents des centres pour personnes âgées, explique Paul Goulet.