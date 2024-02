Cuves précuites : une annonce de Rio Tinto sans décision du ministère de l’Environnement

Mères au front du Saguenay réagit à la volonté de Rio Tinto de prolonger jusqu'en 2028 la durée de vie de ses salles de cuves précuites à son aluminerie d’Arvida, à Jonquière. Par ailleurs, l'annonce de la multinationale s'est faite mardi alors que la demande de prolongation est toujours en analyse et qu'aucune décision n'a été prise au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Les représentantes de Mères au front estiment que la population a droit à un environnement sain.

Elles redoutent que l'échéancier du démantèlement soit de nouveau repoussé au-delà de cette date.

Initialement, les cuves précuites étaient soumises à l'obligation environnementale de fermer d'ici le 31 décembre 2025, après plusieurs prolongations au fil des ans.

Plusieurs cheminées seront bientôt démantelées.

Ce qu'on veut, c'est que ça se fasse rapidement, avec le respect des gens qui travaillent là, puis les sous-traitants, mais surtout le respect de la santé puis d'investir… Bon là, s'il y a une crise économique, quelque chose, bon vont-ils encore avoir l'idée de dire : "Bien là on va faire moins d'argent." Non, ça ne marche plus. La crise climatique, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est vrai. Alors là qu'ils opèrent, puis que ça finisse avant 2028 , a clamé Myrtha Laflamme, représentante de Mères au front Saguenay.

Le remplacement des vieux équipements par 96 cuves AP60 avait été annoncé en juin 2023, mais sans échéancier précis. L'entreprise s'était alors limitée à dire que des salles de cuves continueraient de fonctionner au-delà de 2025.

En analyse

De son côté, le MELCCFP indique qu'elle est encore en train d'analyses le dossier de Rio Tinto, même si l’entreprise est allée de l’avant en annonçant le mardi 6 février qu'elle prolongerait de trois ans la durée de vie des cuves plus polluantes.

Le dossier du renouvellement de l’autorisation ministérielle de l’usine Arvida, autrefois appelée attestation d’assainissement, est en cours d’analyse et des exigences spécifiques y seront élaborées. L’autorisation actuelle demeure valide tant qu’une décision relative à la demande de renouvellement de l’autorisation n’a pas été prise par le ministre , avait fait savoir par courriel Sophie Gauthier, porte-parole régionale du MELCCFP , la veille de l’annonce.

Stéphanie Gignac, directrice générale des Opérations Québec pour Rio Tinto Aluminium, a procédé à l'annonce mardi.

Au terme de cette analyse, la décision rendue sera soit un renouvellement avec ou sans conditions, ou un refus , avait-elle aussi répondu lundi.

Elle a répété sensiblement les mêmes propos vendredi, toujours par courriel.

Les cuves précuites émettent jusqu’à 25 fois plus de particules fines que les cuves AP60 appelées à les remplacer.

Quant à la question des valeurs limites d’émissions de fluorures et de particules prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère au-delà du 31 décembre 2025, aucune décision gouvernementale n’a encore été prise à ce sujet , a-t-elle ajouté vendredi.

Andrée Laforest se fait rassurante

Pour ce qui est de la ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, elle assure que tout a été bien analysé avec le MELCCFP en amont de la conférence de presse de Rio Tinto.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest (Archives)

Tout le travail, tout le processus, s'est fait vraiment adéquatement, puis en lien aussi avec l'environnement. Il faut voir aussi que c'est important de mentionner qu’on commence par une salle de cuves, deux salles de cuves et jusqu'en 2028 on va fermer les six salles de cuves, mais en même temps on construit les nouvelles salles de cuves. Donc, il faut rassurer les gens parce ce qu'on construit les 96 nouvelles cuves. Ce sont des cuves qui répondent vraiment aux critères environnementaux , a-t-elle mentionné en marge d’une conférence de presse vendredi matin.

