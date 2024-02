Le Québec est la seule province au Canada à ne pas imposer de sanctions administratives dès que le taux d’alcoolémie atteint 0,05 % dans le sang. Sept ans après le décès de leur fille dans un accident routier impliquant alcool et vitesse, Elizabeth Rivera et Antoine Bittar militent pour faire abaisser cette limite.

Leur fille, Jessica Sarli-Rivera, a perdu la vie le 20 mars 2017. Ça va faire sept ans cette année. Mais la peine est toujours là , a déclaré Elizabeth Rivera, présidente du C. A. de Mères contre l’alcool au volant (MADD Montréal), en entrevue à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Elizabeth Rivera et Antoine Bittar continuent de militer pour faire abaisser le taux d'alcoolémie à 0,05. Photo : Radio-Canada

Kim Brière-Charest est directrice de projets en substances psychoactives à l’Association pour la santé publique du Québec. Les études et les expériences dans les autres provinces canadiennes ont démontré qu’il y a une réduction importante des décès, des blessures graves et des dommages qui sont liés à l'alcool au volant lorsqu'on instaure des mesures […] avant d'en arriver à un dossier criminel , affirme-t-elle.

Des données provenant de la Colombie-Britannique ont également démontré qu'après deux ans d'instauration des mesures au niveau du 0,05, il y a eu une diminution de 52 % des décès liés à l'alcool au volant , a expliqué Mme Brière-Charest.

Se faire arrêter à 0,05, à 0,06, ils vont commencer à comprendre à peu près où est-ce qu'ils sont. Et le fait que ce n'est pas du Code criminel, ça veut dire qu'ils n'auront pas de dossier criminel s'ils se font arrêter. C'est comme une contravention, affirme Antoine Bittar. [À partir de] 0,05, on perd 40 % de ses capacités à conduire.

Ces sanctions administratives pourraient agir comme un signal qui avertit les personnes qu'entre 0,05 et 0,08, les risques d'avoir une collision mortelle sont de plus de quatre fois décuplés , ajoute Mme Brière-Charest.

Guilbault croit que la réglementation est déjà sévère

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a affirmé qu’imposer des sanctions administratives à 0,05 % ne faisait toujours pas partie de son plan sur la sécurité routière. Le but, c’est de sauver des vies. Avec les 27 mesures [...] on vient améliorer tellement de choses sur tellement de fronts.

Marc Bellemare, avocat représentant des victimes d’accidents, se dit déçu de sa position . Ce qu’on veut, c’est améliorer le bilan routier et je pense que la première préoccupation de la ministre devrait être ça.

Malgré tout, le cabinet considère que la réglementation au Québec en comparaison avec le reste du Canada est plus sévère sur plusieurs mesures entourant l’alcool et les drogues au volant . Parmi ces mesures, le cabinet mentionne l’antidémarreur éthylométrique pour la vie dès la deuxième condamnation, la tolérance zéro alcool pour les nouveaux et les jeunes conducteurs ainsi que le programme de sensibilisation et de réhabilitation « le plus encadrant et le plus long ».

Toutefois, pour Antoine Bittar, ces mesures ne sont pas suffisantes. C’est beaucoup de mesures [qui sont prises] après les faits.

Selon Marc Bellemare, le Québec est plus tolérant envers les criminels de la route. On leur donne accès au service d’assurance automobile, on les met à l'abri de toutes les poursuites civiles. Alors je ne pense pas qu’on ait un régime plus sévère ou moins sévère au Québec. Je pense qu’on a un régime qui est plus avantageux pour les criminels de la route au Québec. Ailleurs au Canada, l’indemnisation est soit nulle ou réduite lorsqu’on conduit sous l’influence de l’alcool , explique-t-il.

Les restaurateurs dans l’embarras

L’Association Restauration Québec s’oppose à toutes sanctions administratives à un taux d’alcoolémie de 0,05 %.

Martin Vézina, vice-président des affaires publiques et gouvernementales à l’Association, craint que ces nouvelles sanctions aient des conséquences néfastes sur l’industrie de la restauration, dont la réduction de service et des ventes, pendant une période déjà difficile économiquement.

On ne pourra plus vendre une bouteille de vin pour un couple parce qu’ils vont dépasser cette limite [ou] un cocktail à une femme , affirme-t-il.

En restauration, les propriétaires font une proportion importante de leurs profits sur la vente d’alcool. Ce modèle d’affaires permet aux restaurateurs d’offrir à leurs clients des coûts plus intéressants pour le reste des plats. Cette mesure aurait donc également des conséquences défavorables sur les consommateurs.

Pour les restaurateurs en région, l’enjeu est encore plus important, selon M. Vézina. À Montréal, il y a du transport collectif et un système de taxis à grand volume, mais ce n’est pas le cas partout en région [...] On va vendre beaucoup moins d’alcool et ça va avoir un impact important sur nos ventes.

Il propose de miser sur des mesures d'application pour les lois à 0,08 et sur les barrages policiers pour renforcer le respect des lois en place.

Leurs intérêts financiers sont totalement contraires à l’amélioration du bilan routier, je les comprends, c’est normal, c’est leur travail , ajoute Me Bellemare.

Avec les informations de Gabrielle Proulx