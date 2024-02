Consultation publique en santé : Drumheller entre appréhensions et soulagement

Alors que l’Alberta procède à une refonte de son système de santé, le gouvernement tient des consultations publiques sur la question. L'une des dernières du genre s’est tenue à Drumheller, à environ 140 km au nord-est de Calgary, où la population a pu partager ses inquiétudes, mercredi dernier.

Parmi les préoccupations qui ont été soulevées, on retrouve notamment la rétention de personnel et l’accès aux soins dans les régions rurales. La ministre responsable du système de santé, Adrianna LaGrange, était présente à Drumheller pour l'occasion.

De manière générale, lorsque vous habitez dans une communauté rurale, vous êtes toujours préoccupé par l’accès [aux soins de santé] , a expliqué la mairesse de Drumheller, Heather Colberg.

Elle estime néanmoins que sa municipalité compte sur des installations et un système de santé qui, dans l’ensemble, fonctionnent bien.

Grace Wiebe, infirmière depuis plus d’une décennie qui travaille à Three Hills, à une soixantaine de kilomètres de là, estime également que le système de santé achoppe sur la question de la rétention du personnel et du manque de coordination.

La rétention et le recrutement ont été très difficiles et c’est en partie dû au [manque de coordination] qui crée un environnement dans lequel on n’a plus vraiment envie de travailler.

Elle spécifie que ce problème peut entraîner de nombreux déplacements, nécessiter différents rendez-vous ainsi que de provoquer des retards pour les patients.

Alors, la satisfaction professionnelle et la question de savoir si les membres de [votre] famille seront pris en charge lorsqu'ils seront soignés, ce genre de choses, cela pèse vraiment sur les travailleurs de première ligne.

Elle est d’ailleurs venue assister à la consultation pour mieux saisir les changements que le ministère de la Santé souhaite apporter à Services de Santé Alberta (AHS).

Ouvrir en mode plein écran Adrianna LaGrange est ministre de la Santé de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson-Dubreuil

Une refonte intimidante

Pour beaucoup de travailleurs de première ligne, c’est une chose un peu effrayante , a-t-elle indiqué Grace Wiebe, par rapport à la réforme. Elle apprécie néanmoins le fait que le gouvernement consulte la population.

Nous avons connu beaucoup de changements récents dans le domaine de la santé en général. L'idée d'un nouveau changement est donc très intimidante. Et la réaction initiale de la plupart des gens est d'avoir l'impression que nous sommes un peu attaqués.

Pour la ministre provinciale de la Santé, Adrianna LaGrange, ces consultations permettent justement de mieux comprendre les attentes et les craintes de la population. On regarde [...] ce qui fonctionne dans le système, ce qui ne fonctionne pas, et ce que nous devons améliorer.

La réforme du gouvernement propose de scinder AHS en quatre. Au lieu que le gestionnaire de soins de santé actuel chapeaute tous les soins, la responsabilité sera divisée entre des organisations : l'une qui sera chargée des soins aigus, une autre, des soins primaires, la troisième, des soins continus, ainsi que la dernière, des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

Un processus consultatif rassurant

L'approche du gouvernement albertain pour implanter leur refonte du système de la santé en rassure toutefois certains. La mairesse de Drumheller voit d’un bon œil le fait que l’Alberta consulte la population. Ils sont prêts à écouter les commentaires.

Avec cette réforme de la santé, la province tente justement de corriger les failles du système, d'après Mme Colberg.

Lorsque les choses ne fonctionnent plus, je crois qu’il faut essayer de les réparer, on ne peut pas toujours les laisser telles qu'elles sont. Et je suis heureux [que le gouvernement] explore [des solutions] pour essayer d'aider les résidents.

De manière similaire, Allen Armbruster, retraité, est reconnaissante que la démarche consultative du gouvernement se traduise par une forme de gouvernance de proximité.

Ouvrir en mode plein écran Allen Armbruster (à gauche) apprécie la démarche du gouvernement de consulter la population. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson-Dubreuil

Ça nous donne la possibilité de nous exprimer et d'interagir. Nous vivons dans une démocratie, ce qui veut dire c’est un gouvernement par le peuple, pour le peuple.

Le gouvernement va continuer à tenir des consultations publiques jusqu’à la fin du mois de mars. Pour les citoyens qui désirent y assister, il est nécessaire de s’inscrire sur le site Internet de la province (Nouvelle fenêtre)(en anglais) au préalable.

La refonte du système de santé ne devrait être finalisée qu’à l’automne 2024.