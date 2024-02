Crabbe Mountain renoue avec les compétitions internationales de ski alpin

Le ski alpin de la Fédération internationale de ski (FIS) fait un arrêt remarqué, en fin de semaine, sur les pentes du centre de Crabbe Mountain, près de Fredericton.

Sous un soleil radieux, plus de 70 participants âgés de 16 à 21 ans provenant du Canada et des États-Unis principalement, mais aussi des athlètes du Brésil et de l’Espagne inscrits dans des programmes américains, ont dévalé la piste de slalom, vendredi matin.

Les conditions de glisse à Crabbe Mointain étaient excellentes et rapides, selon les athlètes.

La relève du ski alpin poursuivra les concours samedi et dimanche.

Il s’agit d’une première présence de la FIS en 32 ans à Crabbe Mountain.

Forte de l’expérience acquise en 2023 pour les Jeux d’hiver du Canada, une équipe bien rodée de bénévoles assure le bon déroulement de la compétition.

Ben Haley est vice-président de Ski Nouveau-Brunswick. Il est chef de course pour les compétitions qui se tiennent à Crabbe Mountain en fin de semaine.

Nous sommes très excités de recevoir ces courses , s’est réjoui Ben Haley, vice-président de Ski Nouveau-Brunswick.

C’est une première en 32 ans. La FIS a homologué notre piste et nous avons de très bonnes conditions. On espère organiser cette course chaque année.

Malcolm Dunthy, de Saint-Jean, s’est amusé en descendant la pente.

Malcolm Dunthy était très heureux de pouvoir skier devant sa famille et les amis vendredi,

Les conditions sont vraiment rapides. C’est très amusant. Je suis fier de pouvoir participer à cette compétition près de chez nous. C’est une belle occasion pour les skieurs. C’est fantastique , a-t-il commenté avec un large sourire au visage.

Grace Stevenson, âgée de seulement 16 ans, en était à sa première expérience dans un tel niveau de compétition. Après avoir complété la première manche, elle a malheureusement chuté dans la deuxième.

Grace Stevenson a adoré skier pour la première fois dans une compétition aussi importante.

Malgré tout, elle était très heureuse de son expérience.

Ça donne une belle expérience pour une skieuse comme moi qui n'a pas la chance de participer à des courses de ce niveau. Les athlètes sont très bons et j’aime apprendre d’autres skieuses , mentionne-t-elle.

Yves Rolland, délégué technique de la FIS , affirme que c’est important de faire découvrir de nouveaux endroits de course à la relève du ski alpin international.

C’est la première grande marche vers la Coupe du monde. Ces skieurs d’élite ont commencé à 6 ou 7 ans et ont participé à des compétitions comme celle-ci. C’est bon pour les jeunes. Si les performances sont bonnes, la FIS va donner le droit d’organiser d’autres courses ici , confie-t-il.

Avec les informations de François Le Blanc