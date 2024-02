La ministre des Pêches du Nouveau-Brunswick est furieuse contre Pêches et Océans Canada, qui a accordé à la province un quota de sébaste beaucoup plus bas que désiré.

Margaret Johnson compte rencontrer la semaine prochaine ses homologues du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle exhorte les députés fédéraux et provinciaux du Nouveau-Brunswick à se battre avec elle pour que les provinces mécontentes soutirent à Ottawa un quota jugé plus équitable.

Mme Johnson demande une rencontre d’urgence avec la ministre fédérale des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier. Son bureau confirme qu'une rencontre avec les ministres des pêches de l'Atlantique, prévue de longue date , aura bien lieu la semaine prochaine.

La ministre s'attend à ce que ses collègues souhaitent aborder un large éventail de sujets, y compris le sébaste et la crevette , écrit-il dans un courriel reçu vendredi.

À la fin janvier, cette dernière annonçait l’allocation du sébaste à la réouverture de cette pêche commerciale après un moratoire de 29 ans. Le Nouveau-Brunswick a obtenu 11 % du quota total alloué.

Le Nouveau-Brunswick veut 20 %

Lorsque les ministres des provinces de l’Atlantique avaient rencontré Joyce Murray, la prédécesseure de Diane Lebouthillier, ils avaient conclu qu’une allocation de 20 % par province serait équitable, avec une allocation additionnelle pour les communautés autochtones , dit la ministre néo-brunswickoise des Pêches.

Nous sommes déçus du quota que le Nouveau-Brunswick a reçu. C’est plus de la moitié moins que ce que nous avions suggéré. Ma première demande est certainement de réviser l’allocation , a soutenu Margaret Johnson dans une entrevue à Radio-Canada Acadie, vendredi.

Ouvrir en mode plein écran Margaret Johnson, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches au Nouveau-Brunswick, accorde une entrevue par webcam, vendredi. Photo : Radio-Canada

La ministre Johnson est par ailleurs contrariée de la façon dont s’articule la relance de la pêche au sébaste. Nous avions demandé d’être prévenus, pour que nos crevettiers puissent se retourner et adapter leurs installations à cette nouvelle pêche. Aucun avis préalable n’a été donné. C’est très, très frustrant, parce que c’était la responsabilité du MPO , a-t-elle déclaré.

Front commun

Le député libéral fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, n'est pas heureux non plus. En milieu de semaine, il s'est emporté contre Pêches et Océans Canada, qui aurait dû, à son avis, mieux planifier l'arrivée de la pêche au sébaste.

Je suis très contente que Serge [Cormier] fasse sa part. J’invite les autres députés fédéraux à nous aider. Je suis prête à me battre avec eux et avec les députés provinciaux locaux , a affirmé Margaret Johnson, vendredi.

Vos couleurs politiques me sont égales , a-t-elle poursuivi. On parle ici de l’intérêt économique de nos communautés de pêche à travers la province, en particulier la Péninsule acadienne, et jusque dans le Sud-Est.

Colère à Terre-Neuve aussi

Le ministre des Pêches de Terre-Neuve-et-Labrador, Elvis Loveless, partage l’insatisfaction de son homologue du Nouveau-Brunswick. Sa province reçoit 19 % de l’allocation de sébaste.

Ouvrir en mode plein écran Une cinquantaine de personnes ont manifesté jeudi devant les bureaux de Pêches et Océans Canada à Corner Brook. Ils jugent que l'allocation de sébaste reçue par Terre-Neuve-et-Labrador est trop faible. Photo : CBC / Alex Kennedy

Ce n’est pas suffisant pour que les pêcheurs de Terre-Neuve puissent en vivre, dit M. Loveless. Il réclame 30 % pour sa province.

Jeudi après-midi, le ministre s’est joint à une cinquantaine de personnes qui ont manifesté devant les bureaux de Pêches et Océans Canada à Corner Brook, dans l’ouest de Terre-Neuve.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach