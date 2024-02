Les médecins dénoncent le faible écart entre leur rémunération et celle d’eVisit

La société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) s’offusque du faible écart de rémunération entre les professionnels de santé qui travaillent via la plateforme eVisitNB et les médecins de famille qui consultent depuis leurs cabinets ou les cliniques sans rendez-vous.

L’organisme a eu accès aux montants versés par la province à eVisitNB grâce à une demande d’accès à l’information. Il les partagent dans une lettre adressée à leurs membres dont Radio-Canada a obtenu copie.

Selon la société médicale, le gouvernement verse 45 $ à eVisitNB pour toute consultation via la plateforme, quel qu’en soit le type, que ce soit une prescription envoyée par message texte ou une consultation par visioconférence.

En comparaison, les médecins de famille et infirmières praticiennes qui consultent dans une clinique sans rendez-vous reçoivent 29 $ par visite. Ceux qui reçoivent leurs patients dans leur cabinet touchent, eux, quatre dollars de plus que les personnels de santé d’eVisitNB, soit 49 $.

S’ils sont plus payés en valeur absolue, ils ont des dépenses supplémentaires comparativement aux personnels d’eVisitNB : ils ont notamment le loyer de leur cabinet à payer et parfois du personnel.

Ces informations viennent donner de l’eau au moulin de la SMNB qui interpellaitle ministre de la Santé le mois dernier en demandant une revalorisation salariale.

Dans une lettre adressée à Bruce Fitch, la présidente de la société médicale déplorait que le modèle de soins communautaires en médecine familiale ne soit pas reconnu à sa juste valeur.

Elle jugeait que le manque de compétitivité des paiements poussait les médecins à se diriger vers d’autres modèles de soins de santé moins lourds à gérer, plus rapides et plus payants comme les consultations par téléphone ou en ligne.

Aujourd’hui, à la lumière de ses chiffres, la société médicale se dit inquiète de l' iniquité entre les rémunérations. Dans une déclaration envoyée par courriel, la Dre Paula Keating explique que les médecins veulent simplement des conditions de concurrence équitables, ce qui comprend un modèle de rémunération juste et respectueux .

Le ministère dit faire sa part

De son côté, le ministère de la Santé estime qu’eVisitNB à sa place dans le système de santé actuel et répond aux besoins des Néo-Brunswickois qui n’ont pas de fournisseur de soins primaires.

Le ministère ne parle pas de revalorisation du travail des médecins de familles qui consultent dans des cabinets au sein des communautés mais assure faire sa part pour les aider. Dans un courriel, le ministère insiste sur l’augmentation du nombre de cabinets collaboratifs pour lesquels des incitatifs supplémentaires ont été mises en place.

Préoccupations persistantes envers eVisitNB

Par ailleurs, la société médicale du Nouveau-Brunswick appelle ses membres à leur faire part de tout problème en lien avec eVIsitNB comme des diagnostics erronés ou des ordonnances renouvelées sans examen physique.

La présidente de la société médicale, la Dre Paula Keating qui signe la lettre envoyée à ses confrères, écrit que certains membres ont déjà fait part de préoccupations persistantes concernant eVisitNB.

Au moment de publier cet article, le PDG d'eVisitNB n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue.

