Bleuetières : les contours de l’étude d’impact bientôt dévoilés aux maires de la Péninsule

La Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne décidera le 22 février si elle validera ou non les modalités de l'étude sur les impacts environnementaux et économiques de l'industrie du bleuet dans la région.

Le cadre de cette éventuelle étude sera dévoilée ce jour-là, ce qui permettra aux maires de la région de prendre une décision éclairée.

Si les modalités sont validées, ils pourront alors donner le feu vert à la recherche de spécialistes pour réaliser cette étude.

Les maires de la Péninsule acadienne avaientrefusé, le 18 décembre dernier, de demander au gouvernement provincial un moratoire sur l'exploitation de nouvelles bleuetières sur l'ancien champ de tir de Tracadie.

C'est dans une atmosphère tendue que les maires de la Péninsule acadienne n'ont pas appuyé le maire de Tracadie, Denis Losier, dans sa demande d'un moratoire sur l'exploitation de bleuetières sur l'ancien champ de tir, le 18 décembre dernier.

Ils avaient plutôt opté pour la réalisation d'une vaste étude sur l'industrie du bleuet : ses bienfaits pour l'économie, mais aussi son impact sur les forêts, la faune et les cours d'eau.

La directrice générale de la Commission des services régionaux, Mélanie Thibodeau, admet qu'il ne s'agit pas d'une mince tâche.

La directrice générale de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne, Mélanie Thibodeau, reconnaît que la réalisation de cette vaste étude sur l'impact des bleuetières représente un défi.

Ce n'est pas quelque chose non plus qui s'est déjà fait nécessairement dans la région ou même dans les régions avoisinantes , explique-t-elle. On doit quand même réinventer, je vous dirais, un nouveau processus. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps.

Ce n'est pas une mince tâche. Il faut prendre le temps de bien établir le cadre de l'étude pour s'assurer qu'on va dans le bonne direction.

En plus de prendre du temps à réaliser, cette étude pourrait être coûteuse. Toutefois, Mélanie Thibodeau, pense que si cela devient en même temps un outil de planification, les fonds habituels à ce chapitre pourraient être suffisants.

À la recherche d'experts

La commission se mettrait ainsi à la recherche d'experts dès après la réunion du 22 février, si les élus acceptent le cadre de l'étude.

Plus qu'un type de consultant sera peut-être nécessaire , dit-elle. On a la composante économique, on veut aussi avoir la composante environnementale. Donc, d'après moi ça va prendre peut-être plus qu'une personne ou un type de recherche pour répondre à ce qu'on veut entreprendre.

Si tout va bien, la Commission des services régionaux croit pouvoir compléter l'étude sur les impacts des nombreux champs de bleuets vers l'automne prochain.