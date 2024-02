Les travaux de tuyauterie à la station Gallix sont terminés

Un mois après l’annonce qu’un bris dans la tuyauterie empêchait l’approvisionnement des canons à neige en eau, la station de ski Gallix a annoncé que les canons seraient opérationnels le 12 février et ce, en fonction des conditions météorologiques.

C’est la conclusion d’une période difficile pour la station de ski du village de Gallix. L’incident, dont les causes demeurent toujours inconnues, avait forcé la direction a repousser l’ouverture de la station à de multiples reprises.

En janvier, le préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault, avait suggéré qu'une erreur humaine était possiblement à l'origine du problème et que les tuyaux, vieux d'une quarantaine d'années, n'auraient pas été purgés de leur eau.

Les tuyaux sont complètement réparés. [...] On a fait les tests mercredi en fin de journée et tout fonctionne. On est capable d'amener de l'eau jusqu'en haut de la montagne sans problème.