Prête pour un 4e mandat, Lebouthillier talonnée sur l’avenir des pêches

La députée libérale de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine a été interpellée sur l'avenir des pêcheurs de crevette lors de l’annonce, vendredi matin, de son intention de briguer un quatrième mandat.

Diane Lebouthillier était de passage à Matane lors d'une rencontre organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de La Matanie.

Dans son discours à saveur électorale, l’élue a vanté son bilan et celui de son gouvernement, notamment la mise en œuvre de mesures visant à freiner le déclin de la baleine noire de l’Atlantique Nord, les investissements de son gouvernement pour la construction de logements et les investissements fédéraux dans la région.

La ministre n’a toutefois pas mentionné dans ce discours la relance de la pêche commerciale au sébaste ni sa décision sur le quota de la prochaine saison de pêche à la crevette, deux décisions très attendues puis critiquées par l’industrie, tant au Québec que dans les provinces de l’Atlantique.

Publicité

La ministre interpellée

Durant cette conférence, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a été questionnée par la directrice générale de la SADC de Matane, Annie Fournier, sur la création d'une aide directe aux pêcheurs de crevette, demandée par l’industrie mais refusée jusque-là.

En réponse, la ministre a refusé de s’avancer et a indiqué garder les canaux de communication ouverts .

On n’a pas beaucoup d'outils pour intervenir et aider les pêcheurs de crevette , a expliqué Annie Fournier en entrevue. Mon questionnement : est-ce qu’il y a des mesures plus costaudes qui s’en viennent?

Ouvrir en mode plein écran Annie Fournier, directrice générale de la SADC de la région de Matane Photo : Radio-Canada

La gestionnaire indique que Développement économique Canada a créé un programme qui permet d’accorder une aide de 5000 $ aux pêcheurs. C’est peu , estime-t-elle.

Une telle somme est insuffisante pour permettre aux pêcheurs de crevette de se préparer à pêcher le sébaste, confirme le Matanais Pierre-Olivier Cantin, un entrepreneur en soudure qui est aussi pêcheur de crevette.

Je dépends beaucoup du domaine des pêches, et là, c’est très inquiétant , indique-t-il. Il y a beaucoup de mécontentement dans la communauté. Il y a du monde qui crie fort. Il s’agit maintenant de trouver des solutions et pas juste de privilégier les gros navires, les gros bateaux-usines.

Les prochains mois seront stressants.

Ouvrir en mode plein écran Pierre-Olivier Cantin, pêcheur de crevette basé à Matane Photo : Radio-Canada

Sa conjointe, Sandy Dugas, a interpellé la ministre Lebouthillier durant la conférence au sujet du quota de sébaste qui sera alloué aux pêcheurs de crevette du Québec.

Publicité

Les pêcheurs étaient déçus que seulement 10 % leur soit alloué et que 60 % du quota soit alloué aux bateaux de plus de 100 pieds , a-t-elle indiqué.

En réponse, Diane Lebouthillier a rappelé que le quota final de pêche au sébaste sera décidé lors de la réunion du comité consultatif, qui devrait avoir lieu en mars.

Mon objectif, c’est que la crevette revienne et qu’on ne perde pas cette expertise. Ce n’est pas vrai que le sébaste va tout sauver, mais on doit continuer d’aller de l’avant , a indiqué l’élue.

Elle note par ailleurs qu’une évolution vers des pêches multi-espèces serait souhaitable.

Par ailleurs, l’élue gaspésienne a raconté dans son discours que c’est elle qui a demandé à devenir ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne tout en étant bien consciente à ce moment-là des défis inhérents à ce poste, étant donné les bouleversements qui touchent ce secteur.

Nouvelle circonscription

La nouvelle carte électorale fédérale entrera en vigueur aux prochaines élections si celles-ci sont déclenchées après le 22 avril prochain.

Les MRC de La Matanie et d'Avignon vont alors s'ajouter à la nouvelle circonscription de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj.

La circonscription d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia va quant à elle disparaître.

Les prochaines élections fédérales doivent être déclenchées d'ici octobre 2025.

Diane Lebouthillier a été élue pour la première fois députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine en 2015.

Avec la collaboration de Robert Mercier