Le député David Shepherd ne sera pas candidat à la chefferie du NPD

Le député d’Edmonton-City Centre David Shepherd a annoncé qu’il n’allait pas se lancer dans la course à la chefferie du Nouveau parti démocratique de l’Alberta en raison de problèmes de santé.

Il en a fait l’annonce par le biais d’une publication sur le réseau social X (Nouvelle fenêtre), anciennement connu sous le nom de Twitter.

En fait, j'avais l'intention de me présenter , a-t-il écrit. Malheureusement, en raison de problèmes de santé persistants, il est devenu évident que je ne suis pas en mesure d'aller de l'avant et de briguer la chefferie du NPD de l'Alberta.

Il soutient que depuis les élections de mai dernier, plusieurs personnes de plusieurs communautés et milieux politiques lui ont demandé de se présenter pour remplacer Rachel Notley à la tête du parti.

Publicité

David Shepherd est député de la circonscription d’Edmonton-City Centre depuis 2015. Il avait alors mis fin à 22 ans de règne libéral dans ce secteur très progressiste de la capitale albertaine.

Il est aussi porte-parole du NPD en matière de Santé depuis 2019.

Je vais continuer de travailler pour mes commettants et pour tous les Albertains, et je souhaite le meilleur à tous les autres candidats dans la course , a-t-il conclu.

David Shepherd n’a pas annoncé s’il appuyait un autre candidat ou une autre candidate dans la course.