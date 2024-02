Gregory Charles fait partie de notre paysage culturel depuis plus de 35 ans. Au cours de sa carrière, l’homme à l’énergie débordante a enchaîné de multiples projets. C’est avec un enthousiasme toujours renouvelé qu’il réussit à nous transmettre son amour de la musique. Quelques entrevues tirées de nos archives nous en apprennent plus sur cet artiste aux multiples facettes.

Grégory Charles nait le 12 février 1968 à Montréal d’une mère québécoise et d’un père originaire de Trinidad. Très jeune, il apprend le piano classique et dès l’âge de 10 ans, il remporte son premier concours national.

En 1989, ses talents pour la musique et la comédie sont dévoilés au grand public à travers son rôle de Julien dans la série à succès Chambre en ville diffusée à TVA.

Le 25 octobre 1990, l’animateur Gaston L’Heureux reçoit Grégory Charles à L’Heure G.

9:02 L’Heure G, 25 octobre 1990

À 22 ans, Gregory Charles a déjà un agenda extrêmement chargé. Il est comédien, étudiant en droit, professeur de chœur pour les Petits chanteurs de Laval et animateur de l’émission Les Débrouillards à Radio-Canada. Une émission de culture scientifique pour les jeunes où il partage la tête d’affiche avec la regrettée comédienne Marie-Soleil Tougas.

Les Débrouillards ça vient exploiter ce qu’il y a de plus évident en moi. D’une part un excès d’énergie et d’autre part une curiosité naturelle. Je suis curieux de tout.

Ouvrir en mode plein écran Les animateurs de l'émission jeunesse Les Débrouillards, Gregory Charles et Marie-Soleil Tougas, 1992. Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Il mentionne le rôle important que ses parents ont joué dans sa vie pour lui inculquer une discipline de travail.

Gregory Charles confie également comment s’être senti lorsqu’à Toronto, tout juste quelques semaines avant cette entrevue, on a refusé sa présence à une émission de télévision en raison de la couleur de sa peau.

Il parle de son engouement pour la direction du chœur des Petits chanteurs de Laval.

Ça demande du temps, mais je pense que de tout ce que je fais (…) c’est ce qui me rapporte le plus sur le plan humain.

Il maintient cette affirmation cinq ans plus tard, cette fois en entrevue à l’émission Faites vos gammes, animée par Angèle Dubeau.

9:10 L’animatrice et musicienne Angèle Dubeau s’entretient avec Gregory Charles au sujet de son rôle de directeur de chœur.

Le 9 avril 1995, en compagnie des chanteuses et chanteurs de la chorale de l’école Les Mélèzes, il explique ses critères de sélection afin de recruter des chanteurs pour former une chorale et souligne les qualités d'un bon choriste.

La qualité principale que l’on recherche chez les jeunes qui souhaitent chanter ce n’est même pas la voix, ce n’est même pas l’oreille, c’est la volonté d’expression. Mon premier critère de sélection c’est la personnalité.

Au milieu des années 1990, Gregory Charles anime le jeu-questionnaire Que le meilleur gagne à Radio-Canada et l’émission de variétés de fin de soirée Chabada à TVA.

Publicité

En 1998, il part en tournée mondiale avec Céline Dion qu’il accompagne comme choriste et pianiste. Une aventure qui changera sa vie.

À l’émission De bouche à oreille, diffusée le 11 avril 1999, l’animatrice Johane Despins s’entretient avec Gregory Charles.

Il est question de sa période post Chabada où il a dû faire le deuil de son émission quotidienne.

9:25 L’animatrice Johane Despins s’entretient avec Gregory Charles alors qu’il prépare la pièce de théâtre « Deux pianos quatre mains ».

En 1999, l’artiste travaille alors avec Denise Filiatrault à monter la pièce de théâtre Deux pianos quatre mains où il partage la scène avec le comédien Jean Marchand.

Publicité

Gregory Charles présentera son premier spectacle solo en 2002, Noir et Blanc, dans lequel il met en valeur son immense bagage musical. La seconde partie du spectacle est d’ailleurs consacrée aux demandes spéciales des spectateurs.

Suivront les spectacles : Vintage, Noir et Blanc 2, Music Man, L’air du temps et Une voix dix doigts. Gregory Charles a donné à ce jour plus de 4000 spectacles en carrière.

Le 23 décembre 2003 au Téléjournal, la journaliste Josée Dupuis rencontre l’animateur et musicien dans son grand loft où il réalise son émission de radio Des airs de toi diffusée sur la Chaine culturelle de Radio-Canada jusqu’en 2009.

16:36 La journaliste Josée Dupuis rencontre l’animateur et musicien Gregory Charles dans le loft où il réalise son émission de radio « Des airs de toi ». Le bulletin de nouvelles est animé par Josée Thibeault.

La journaliste lui fait remarquer qu’il donne l’impression d’être un artiste pédagogue. Un titre qu’il ne réfute pas.

Dans cette entrevue, il est beaucoup question de la façon dont Gregory Charles conçoit l’éducation et l’apprentissage notamment des garçons. Comment accrocher les jeunes à l’école.

Le virtuose souhaite partager ce qui le rend heureux, comme la musique, la science et certains pans de l’histoire.

Notre bonheur est relié aux affaires qui nous intéressent. Plus on sait de choses, plus on multiplie nos chances de trouver du bonheur.