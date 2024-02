Le théâtre du Bic n’accueillera pas une, mais bien deux pièces l’été prochain. Les talents originaires du Bas-Saint-Laurent y seront d’ailleurs bien représentés, avec la comédienne Marie-Thérèse Fortin, qui incarnera le rôle-titre de Fanny, dans une œuvre écrite par Rébecca Deraspe, et le comédien Steven-Lee Potvin, qui présentera une deuxième mouture de L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l’Avenir.

La grande Marie-Thérèse Fortin, originaire de Saint-Octave-de-Métis, foulera ainsi les planches du théâtre du Bic pour la première fois dans une production du Théâtre des gens d’en bas.

Fanny raconte l’histoire d’une femme à l’aube de la soixantaine qui, avec son conjoint, décide d’héberger Alice, une étudiante dont les prises de parole viendront déstabiliser son hôte dans ses valeurs et ses convictions.

Je pense que les gens vont beaucoup aimer, parce que c’est vraiment la rencontre de deux générations qui se confrontent dans leurs différences.

Le texte de la pièce, d’abord conçu en France, a été repris par la Louperivoise Rébecca Deraspe pour cette coproduction du Théâtre du Bic et du Théâtre du Double Signe de Sherbrooke.

Comme jeune autrice, elle arrive avec une vision du monde, une façon aussi d’articuler son rapport à l’amour, à la maternité, à la vie de couple , décrit Marie-Thérèse Fortin. [Fanny], c’est vraiment une pièce très amusante, très intéressante, avec une écriture très fouillée.

Quelle que soit [notre] génération, même les milieux d’où on vient, il y a quelque chose à apprendre de l’autre, qui arrive avec une nouvelle façon, un désir de changement, d’accueillir les différences, d’accueillir ce qui ne répond plus non plus aux défis d’aujourd’hui , poursuit la comédienne.

La vie a changé, le monde a changé, je pense qu’il faut, plutôt que de refuser cette évolution-là, l’embrasser.

C’est une pièce pleine de tendresse et d’espoir, avec énormément d’humour, renchérit la directrice artistique du Théâtre du Bic et co-metteuse en scène de Fanny, Marie-Hélène Gendreau.

On rit, et on rit pas toujours jaune, on rit parce qu’il y a de l’espoir, on rit de nos travers, on rit de ce qu’on doit assumer, [...] bousculer.

Marie-Thérèse Fortin se produira aux côtés de Jacques Laroche, Doriane Lens-Pitt, François Laurin et la Rimouskoise Alexandra Gagné-Lavoie, du 16 juillet au 16 août prochains.

Le grand soulèvement rural des années 1970 de retour au théâtre

La saison du Théâtre du Bic s’ouvre par ailleurs avec le retour de L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l’Avenir, qui rend hommage aux Opérations Dignité, et qui a fait une grande tournée dans les églises et les salles communautaires de l’Est-du-Québec, en 2022.

La pièce a ainsi été retravaillée, à la lumière de tous les échos et les témoignages que les artisans de la pièce ont reçus avec le public, de village en village et de ville en ville, explique le comédien originaire de Rimouski, Steven-Lee Potvin, qui a cosigné la première mouture de l’œuvre.

Je trouve ça fascinant, avec le théâtre, de pouvoir rencontrer les gens. Et on avait toujours des discussions d’une heure après chaque spectacle avec les gens, c’était très émotif.

Ouvrir en mode plein écran Steven Lee Potvin et Odile Gagnon-Roy, lors d'une représentation de la pièce qu'ils signent dans l'église de Saint-René-de-Matane. Photo : Marie-Eve Campbell

Comme le théâtre était en rénovation [lors des premières représentations de la pièce], on n’a pas pu lui donner l’écrin esthétique souhaité, alors dans la recréation, c’est ce que ça va permettre aussi , mentionne la directrice artistique du Théâtre du Bic, Marie-Hélène Gendreau.

L’artiste Odile Gagné-Roy, qui accompagnait à l’origine le Rimouskois sur les planches dans cette production, signe la réécriture de la pièce. C’est une autre comédienne originaire de la région, Catherine-Oksana Desjardins, qui donnera la réplique à Steven-Lee Potvin, cet été.

L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l’Avenir, mise en scène par Eudore Belzile et coprésentée avec le Centre de mise en valeur des Opérations Dignité, sera de retour pour cinq soirs au Théâtre du Bic, les 20, 21, 22, 28 et 29 juin prochains. Elle repartira d’ailleurs tout l’été en tournée dans l’Est-du-Québec.

Un été en deux temps au théâtre du Bic

L’organisation innove donc en proposant ces deux offres théâtrales durant l’été. C’est que le Théâtre du Bic - Les gens d’en bas a constaté que dans les 30 représentations de la production estivale de l’an dernier, qui a eu un gros succès , 65 % de l’assistance était des gens de la région.

L’idée est donc de développer, auprès du public local, le réflexe de venir plus d’une fois au Théâtre du Bic dans la saison, explique la directrice artistique Marie-Hélène Gendreau.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau Théâtre du Bic a été inauguré l'an dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Mme Gendreau tisse en outre un fil bien cohérent entre les deux temps de cette saison estivale, entre L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l’Avenir et Fanny : C’est comme si c’était deux grands soulèvements pour donner de la dignité au monde…Dans les deux pièces, on se soulève, on se tient debout, on est fier, on défend nos idées à travers les générations, et on n’oublie pas que quelque chose a été fait avant nous , conclut-elle.

