Des groupes LGBTQ+ et progressistes affirment avoir été exclus du défilé du Nouvel An lunaire qui se déroule ce week-end à Vancouver. L’un des porte-parole assure qu’on leur a justifié cette décision par l’interdiction de faire de « l’activisme politique ».

Le groupe Chinatown Together, de l’activiste communautaire Melody Ma, et le groupe LGBTQ+ Lunar New Year For All affirment que leurs candidatures pour participer au défilé dimanche ont été rejetées par le comité qui organise l'événement. Ce défilé célèbre l’année du Dragon, qui démarre samedi.

Melody Ma a publié une lettre, datée du 3 février, sur les réseaux sociaux qu'elle attribue aux organisateurs et qui précise que la participation de Chinatown Together a été annulée, car l’activisme politique n'a pas sa place étant donné l'esprit de l'événement .

En 2023, le défilé a attiré des milliers de personnes dans le quartier chinois de Vancouver.

La lettre dit que le défilé est dédié à un sens de l’unité et qu’il est intentionnellement éloigné des affiliations religieuses et politiques.

Elle ajoute que le comité d'organisation du festival a fermement adhéré à ses principes pendant des décennies afin de garantir que l'événement reste un phare du patrimoine culturel et de la cohésion communautaire .

Une co-organisatrice de Lunar New Year For All, Pearl Wong, assure que son organisation ne se considère pas comme politique et qu’il n’y avait pas de raison dans la lettre qu'ils ont reçue expliquant leur exclusion du défilé.

Notre processus de réflexion était le suivant : ce serait vraiment cool si nous pouvions former un groupe dédié aux personnes queers et transgenres d'origine asiatique [...] Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi cela doit être si dur, parce que je ne pense pas qu'il soit très difficile d'être inclusif et accueillant.

Pearl Wong, qui est originaire de New York, affirme qu’un défilé similaire à Manhattan accueille des membres LGBTQ+ depuis 2010.

Le comité d’organisation du Chinatown Spring Festival a déclaré, jeudi soir, qu’il est engagé à maintenir la tradition de promotion de la communauté, de collaboration et de tolérance entre les cultures .

Le comité explique également qu’il doit assurer la sécurité et l’inclusivité de l'événement pour tous les participants et spectateurs , et qu’il accepte, ou non, les candidatures de participation au défilé en fonction de ces critères.

L'embourgeoisement du quartier chinois divise la communauté

L’activiste Melody Ma est une voix critique de l'embourgeoisement du quartier chinois et s’oppose notamment à un projet immobilier au 105 rue Keefer, approuvé après des années de controverse. Cependant, elle dit qu’aucune des bannières de son groupe pour dimanche n’aurait mentionné l'embourgeoisement du quartier, en accord avec les règles du défilé.

Nous avons décidé de participer au défilé du Nouvel An lunaire malgré le fait que les organisateurs sont favorables à l'embourgeoisement du quartier chinois, parce que nous voulions mettre tout cela de côté.

Selon Melody Ma, l’ironie est que les organisateurs, en rejetant l’activisme politique, sont en train de politiser l'événement.

Un graffiti demandant le respect du quartier chinois de Vancouver.

Le défilé est organisé par six organismes, la Chinese Benevolent Association of Vancouver, le Chinese Cultural Centre of Greater Vancouver, la Vancouver Chinatown Merchants Association, la Chinese Freemasons Vancouver Branch, la Shon Yee Benevolent Association of Canada et l’agence de services sociaux SUCCESS.

Cette dernière dit ne pas être impliquée dans les décisions opérationnelles.

De son côté, le président de la Vancouver Chinatown Business Improvement Association, Jordan Eng, considère que ce cas met en lumière les complexités du quartier chinois et les lignes de fracture sociales et économiques, notamment concernant l'embourgeoisement et le projet de la rue Keefer.

Il ajoute qu’au sein des organisations, les prises de position ont évolué sur ce projet au fil du temps.

Jordan Eng remarque que le défilé cette année marquera le cinquantenaire de l'événement et pense qu’il doit jouer un rôle clé dans la revitalisation du quartier après la pandémie. Il faut, selon lui, montrer le quartier de manière « positive » et « unifiée ».

