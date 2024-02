Un redoux avant le retour de l’hiver dimanche

Le sud de l’Ontario et du Québec font face à un redoux en cette fin de semaine. Mais Environnement Canada prévient que les températures hivernales reviendront dimanche et les jours suivants.

Vendredi, Environnement Canada enregistrait plusieurs records pour le sud de l'Ontario.

Toronto a enregistré 15,1 degrés. Le record précédent dans la métropole ontarienne, soit 10,6 degrés, remontait à 1938.

À Ottawa, le mercure indiquait 9,4 degrés Celsius, alors que l'ancien record, 7,4 degrés, datait de 1990.

Au Québec, Abitibi et en Outaouais ont aussi connu des températures record.

À Val-d'Or, la température était de 4,4 degrés Celsius vendredi, presque deux degrés de plus que l'ancien record de 2,8 enregistré en 1966.

Dans la région de Montréal, le mercure s'est approché du 7 degrés, le record enregistré en 1990, sans toutefois l'atteindre. La normale de saison à Montréal est de -4 le jour et de -14 la nuit.

Les redoux ne sont pas rares en février.

Ce qui est particulier, c’est qu’il a fait doux en décembre, doux en janvier et doux en février, bien que le mois ne soit pas terminé.

Assurément que l’hiver n'a pas dit son dernier mot, ajoute le météorologue. À partir de dimanche, ce sera de plus en plus frais d'ouest en est. On va rejoindre la normale les dix jours qui vont suivre. Il ne faut pas penser qu’il n'y aura pas d’autres tempêtes de neige.

Quant aux pronostics en lien avec les changements climatiques, les données sont encore à compiler et les premières analyses sortiront en mars.

Attention au brouillard et à l'aquaplanage

Environnement Canada a publié une note vendredi prévenant les automobilistes des conséquences de la fonte des neiges. Ainsi, la formation de bancs de brouillard et les risques d’aquaplanage doivent être pris en compte, depuis la région du Pontiac jusqu'au Bas du fleuve.