Un programme de 170 000 $ pour inciter les femmes à travailler en métallurgie

Québec annonce l'octroi de 170 000 dollars afin d'intégrer davantage de femmes dans l'industrie de la métallurgie.

L’annonce a été faite vendredi matin lors d’une conférence de presse à la Fonderie Saguenay par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Quatre entreprises ont accepté de participer au programme. Des solutions sur mesure seront identifiées pour chacune d'entre elles.

Les candidates intéressées à intégrer un emploi dans le domaine peuvent entrer en contact avec Accès-Travail-Femmes.

Ouvrir en mode plein écran La Fonderie Saguenay est située sur le boulevard Talbot à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Quant aux compagnies qui prennent part au programme pilote, elles recevront aussi un accompagnement..

Publicité

Dans le fond, le projet, ça comprend un diagnostic d'entreprise, donc chaque entreprise il y a un diagnostic qui est fait vraiment sur place, puis il y a des difficultés différentes d'intégration dans chaque entreprise, ce qui fait que dans le fond, nous on va préparer les femmes. On va accueillir les femmes, les préparer parce c'est beau d'aller travailler en milieu industriel, mais il faut qu'il y ait une préparation aussi de ces femmes-là qui est faite en amont, puis de préparer aussi le milieu pour que l'intégration se passe bien , a souligné Cindy Desgagné, directrice d’Accès-Travail-Femmes.

Des adaptations au fil du temps

Les entreprises Rio Tinto, Fjordtech, Prysmian Group and General Cable et Fonderie Saguenay ont accepté de participer à ce projet pilote. Le directeur général de la Fonderie Saguenay, Alexandre Rouleau, explique, entre autres, que la compagnie a dû s'ajuster au cours des dernières années pour tenir compte de l'arrivée des femmes.

Il y a une dizaine d'années, on a construit des salles de douche qu'on n'avait pas au départ quand l'usine a été construite en 1965 qui étaient prévues pour des femmes. On a des robots collaboratifs qui s'en viennent quand même assez bientôt aussi pour simplifier parmi les tâches les plus physiques qu'on a ici. Donc oui il y a du travail de préparation pour les équipements, les aménagements des locaux. C'est sûr aussi qu'il y a tout l'aspect un petit peu plus culturel de la chose, veux, veux pas, c'est une shop en bon français , a mentionné Alexandre Rouleau.

Une vingtaine de femmes sont recherchées pour participer au programme.

Avec les informations de Claude Bouchard