La Saskatchewan modifie sa politique d’hébergement pour les bénéficiaires d’aide sociale

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé vendredi qu'il modifie sa méthode de sélection des établissements hôteliers pour les bénéficiaires d'aide sociale.

Dans une lettre, la province a indiqué qu'elle sollicitera dorénavant des propositions de tarifs auprès de trois hôtels et orientera les bénéficiaires vers l'établissement offrant le tarif le plus avantageux.

Obtenir ces devis [aidera] les assistants sociaux et le ministère à comprendre ce qui est disponible et nous espérons pouvoir utiliser, dans la mesure du possible, le fournisseur le moins cher , explique le ministre provincial des Services sociaux, Gene Makowsky, lors d’une conférence de presse vendredi.

Cette annonce intervient après que le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan a accusé le Sunrise Motel d'avoir augmenté des tarifs de séjour lorsque la province règle la facture d'un bénéficiaire.

L'établissement hôtelier en question appartient au député du Parti saskatchewanais, Gary Grewal.

Les reçus du motel fournis par le NPD montrent qu’une cliente a payé 132 $ par nuit, plus un dépôt de garantie de 200 $, lors de son enregistrement initial. Cependant, ces coûts ont augmenté à 168 $ par nuit, puis à 200 $ par nuit lorsque la province a pris en charge la facture de la cliente.

Ouvrir en mode plein écran Le Sunrise Motel à Regina appartient au député du Parti saskatchewanais, Gary Grewal. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Désormais, les établissements hôteliers auront la possibilité de conclure des accords avec le gouvernement, par exemple en réservant un contingent de chambres au ministère des Services sociaux pour les cas nécessitant des aménagements, comme les familles ou les enfants exposés à des situations de violence.

Toutefois, le Sunrise Motel ne peut actuellement pas conclure de contrat avec la province, car son propriétaire, Gary Grewal, est député.

Gene Makowsky ajoute que les travailleurs sociaux choisissent les hôtels en fonction de leur disponibilité et de leur volonté d'accepter les bénéficiaires des services sociaux.

Aussi, selon M. Makowsky, des établissements hôteliers ont choisi de ne pas accepter certains clients parce qu'ils avaient déjà endommagé des chambres ou dérangé d'autres clients.

La province dévoile ses frais hôteliers

Au cours de l’année financière 2022 - 2023, le gouvernement de la Saskatchewan a alloué plus de 3 M$ pour l'hébergement de bénéficiaires du ministère des Services sociaux dans des établissements hôteliers. Parmi cette somme, environ 220 474 $ ont été versés au Sunrise Motel.

Les dépenses engagées auprès du Sunrise Motel ont connu une augmentation au cours des cinq dernières années.

Selon les données fournies par la province, les dépenses du gouvernement provincial pour les frais hôteliers ont atteint 1 166 605 $ pour l’année financière 2018 - 2019, dont 282 $ ont été attribués au Sunrise Motel. En revanche, pour la période allant de 2022 à 2023, les frais engagés pour cet établissement se sont élevés à 220 474 $.

La province a dépensé au total 2,1 M$ pour les hôtels de la province l'année dernière.

Total des dépenses hôtelières Année financière Total Sunrise Motel (inclus dans la colonne Total) 2018 - 2019 1 166 605 $* 282 $ 2019 - 2020 1 313 549 $* 1027 $ 2020 - 2021 1 377 230 $* 12 931 $ 2021 - 2022 2 715 795 $ 37 041 $ 2022 - 2023 3 076 235 $ 220 474 $ 2023 - 2024 (d'avril à septembre) 1 584 658 $ 110 887 $ * Le total est incomplet en raison de l’inaccessibilité des données des anciens systèmes. Source : Le gouvernement de la Saskatchewan

Je pense qu'il y a peut-être une perception que nous n'avons peut-être pas obtenu le meilleur prix sur la base du seul cas que nous avons entendu à la législature , indique Gene Makowsky.

Nous voulons être aussi transparents que possible à l'avenir et être en mesure de nous assurer que les gens sont pris en charge , ajoute-t-il.

Ce dernier déclare que la province a renforcé ses politiques de sélection d'hôtels après la révélation de l'affaire concernant le Sunrise Motel.

Selon M. Makowsky, la province envisage également la mise en place d'un projet pilote d'une durée d'un an visant à acquérir publiquement des blocs de cinq chambres chacun à Regina et à Saskatoon, à des tarifs convenus, afin d'évaluer l'efficacité de cette approche en termes de rentabilité.

Nous pouvons toujours faire mieux , note Gene Makowsky.

Dans une déclaration écrite, l'opposition officielle réclame une plus grande transparence concernant la méthode de sélection des établissements hôteliers utilisée dans le passé.

La population de la Saskatchewan mérite à juste titre des réponses de la part de ce gouvernement sur ce scandale. Ces documents nouvellement publiés montrent que le ministre s'est interposé en faveur de l'un de ses collègues , affirme la porte-parole du NPD de la Saskatchewan en matière d'éthique et de démocratie, Meara Conway.

Le ministre a déclaré que la fréquentation des hôtels était en baisse, mais ces documents montrent clairement que nous dépensons de plus en plus d'argent pour les hôtels et que la tendance est à la hausse chaque année , soutient-elle.

Avec les informations de La Presse canadienne