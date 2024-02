Le sentier Transcanadien passera sur le pont Gordie-Howe

Les piétons et les cyclistes pourront emprunter le pont Gordie-Howe pour traverser la frontière. Le sentier Transcanadien passera par le pont Gordie-Howe qui doit relier Windsor à Detroit.

Il y aura deux voies pour piétons et cyclistes qui offriront une belle vue sur les centres-villes de Windsor et de Detroit , précise Heather Grondin, la responsable principale des relations avec le public à l’Autorité du pont Windsor-Détroit.

Heather Grondin a fait l'annonce à l'Hôtel de Ville de Windsor ce matin. Photo : Radio-Canada

On va avoir un moyen de joindre les deux pays à pied ou à vélo. Il sera donc possible de traverser une frontière internationale via le sentier Transcanadien. Il s’agit là d’une première

Il s'agit là d'une véritable fierté pour le maire de Windsor, Drew Dilkens.

En plus d’être un point de passage pour le sentier Transcanadien, le pont Gordie-Howe représente aussi une connexion avec les sentiers Great Lake Waterfront et Iron Belle.

Le Golden Gate de San Francisco avec une vue sur la ville depuis Sausalito. Photo : La Presse canadienne / Eric Risberg

Lors de cette annonce, Eleanor McMahon n’a pas hésité à prendre comme exemple le célèbre pont Golden Gate de San Francisco, car là aussi, l’objectif est d’attirer les touristes.

Un pont pour les touristes et pratique pour les habitants

Le pont Gordie-Howe permettra de relier le sentier Iron Belle et le sentier Great Lakes Waterfront. Photo : Radio-Canada

En plus d’attirer les touristes, le pont Gordie-Howe est avant tout pratique pour les habitants de la région. Le pont Ambassador qui relie Windsor à Detroit est très achalandé comme le précise le site internet du pont privé. La frontière Windsor-Detroit est le passage international le plus achalandé en Amérique du Nord. Avec plus de 40 000 travailleurs, touristes et chauffeur de camion chaque jour.

Jusqu’ici, il était difficile pour les piétons de se rendre à Detroit depuis Windsor, puisque le pont Ambassador n’a pas de voie réservée pour eux.

Il va falloir attendre encore un peu avant de pouvoir marcher sur le pont Gordie-Howe puisque les travaux doivent se terminer à l’automne 2025.