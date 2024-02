Reconversion : les formations en apprentissage attirent de plus en plus de Canadiens

Le nombre de personnes s'inscrivant à un programme d'apprentissage d'un métier, en vue notamment d’une reconversion professionnelle, a rebondi au pays pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2014. C’est ce qui ressort de dernières données de Statistique Canada.

Après avoir chuté pendant la pandémie, le nombre de Canadiens qui se sont inscrits à un programme d'apprentissage a ainsi atteint 81 141 en 2022. Cela représente une augmentation d'environ 12 % par rapport à 2021.

Une demande croissante…

Toutes les provinces et tous les territoires ont enregistré une augmentation des inscriptions, mais c’est en Alberta, au Québec et en Ontario que la hausse est plus marquée, selon Graham Ziegler, qui dirige le Centre canadien de la statistique de l'éducation à Statistique Canada.

En Alberta, par exemple, ce sont les métiers d’électricien, de plombier, de monteur de conduites de vapeur, de tuyauteur et de mécanicien d'équipements lourds qui ont le plus la cote, tandis qu’au Québec, ce sont les programmes pour charpentiers et électriciens qui ont enregistré le plus d’inscriptions.

Cet intérêt croissant est vu d'un bon oeil dans des secteurs tels que la construction et l'industrie manufacturière, qui ont eu du mal à trouver des travailleurs qualifiés ces dernières années, bien que la hausse des inscriptions ne se soit pas encore traduite par une augmentation du nombre de personnes de métier certifiées.

Après 12 ans passés dans le domaine de la géomatique, la Calgarienne Amy Spiers, 37 ans, a décidé de suivre une formation en menuiserie à l’Institut des technologies du sud de l’Alberta (SAIT). J'ai toujours aimé construire des choses.

Elle fait partie d'un nombre croissant de personnes au Canada qui s'inscrivent à des programmes d'apprentissage, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans des métiers spécialisés.

Eric Corbin travaillait dans une station de ski. Frustré par le salaire qu’il y gagnait, il a décidé de changer de cap en s’inscrivant au programme de charpenterie de SAIT.

Le SAIT, qui est l'un des plus grands établissements d'enseignement postsecondaire du pays pour la formation en apprentissage, a enregistré une augmentation de près de 20 % du nombre d'apprentis au cours des deux dernières années, passant de 5494 pour l'année scolaire 2021-2022, à 6541 pour l'année 2023-2024.

L’établissement prévoit d'ailleurs d’ajouter 1000 places supplémentaires pour la prochaine année scolaire.

Après 12 ans passés dans le domaine de la géomatique, la Calgarienne Amy Spiers suit une formation en menuiserie à l'Institut des technologies du sud de l'Alberta (SAIT).

… sur fond de vieillissement de la main-d'œuvre

Selon Graham Ziegler, la main-d’œuvre de métiers spécialisés est vieillissante. Le nombre de personnes âgées de 55 ans ou plus a augmenté entre les deux derniers recensements de 2016 et de 2021, tandis que le nombre de jeunes a chuté.

Tout cela coïncide avec l'augmentation des offres d'emploi pour des métiers spécialisés, qui ont presque doublé entre le troisième trimestre de 2019 et le troisième trimestre de 2023 , explique-t-il.

Il croit que la conjoncture est opportune pour les personnes qui envisagent une carrière dans les métiers spécialisés.

Eric Corbin en est aussi convaincu : Je savais que nous allions perdre beaucoup de gens de métier plus âgés et que c'était le meilleur moment pour apprendre d'eux et, avec un peu de chance, prendre leur travail à l'avenir.

Eric Corbin, pour sa part, est passé d'un travail dans une station de ski à une formation en charpenterie à l'Institut des technologies du sud de l'Alberta (SAIT).

Toutefois, selon Kevin Lee, président de l'Association canadienne des constructeurs d'habitations, l'augmentation actuelle du nombre de personnes s'inscrivant à des formations en apprentissage ne sera pas suffisante.

Environ 20 % des travailleurs de la construction devraient prendre leur retraite au cours des dix prochaines années, ce qui devrait aggraver la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur, surtout qu’Ottawa entend doubler le taux de construction de logements au cours de cette même période.

M. Lee soutient par conséquent qu'une politique d’immigration ciblant des travailleurs qualifiés doit faire partie de la solution.

Kevin Lee, président de l'Association canadienne des constructeurs d'habitations, croit que l'augmentation actuelle du nombre de personnes s'inscrivant à des formations en apprentissage ne sera pas suffisante pour répondre à la demande de main-d'œuvre.

Les certifications sont toujours à la traîne

Par ailleurs, si le nombre de Canadiens s'inscrivant à un apprentissage augmente, celui de personnes obtenant un certificat dans ces métiers reste inférieur à ce qu’il était avant la pandémie.

Selon le Forum canadien sur l'apprentissage, le taux moyen de réussite des hommes dans les 15 principaux programmes d'apprentissage au Canada était de 47 % en 2021. Pour les femmes, ce taux était de 34 %.

L’organisme dit qu’il encourage la certification, car celle-ci se traduit souvent par un meilleur salaire et davantage de possibilités d'avancement.

Avec les informations de Paula Duhatschek