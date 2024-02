Découvertes culinaires à l’honneur durant le Mois de l’histoire des Noirs

La semaine gastronomique Feed the Soul vise à mettre en valeur des restaurants d’Edmonton appartenant à des personnes de la communauté noire, et ainsi créer une scène culinaire inclusive et diversifiée.

L'évènement a lieu du 2 au 11 février, à l'occasion du Mois de l’Histoire des Noirs. Cette année, pour la deuxième édition, 13 restaurants y participent.

Ce que nous essayons de faire, c’est de nous réapproprier nos histoires, nos récits et nos recettes à travers la nourriture et introduire certaines de ces entreprises pour qu’ils deviennent des noms plus connus.

Découverte culinaire

Sa fondatrice, Rochelle Ignacio, explique que l’initiative a pour but de faire découvrir les restaurants tenus par des entrepreneurs de la communauté noire, qui sont encore méconnus.

Ce qu’on essaye de faire, c’est d’ouvrir la porte et de dire, vous êtes les bienvenues ici!

Elle invite les gens à ouvrir leur horizon culinaire. Soyez expérimental avec votre palais. Si vous n’aimez pas, c’est correct, mais au moins vous l’aurez essayé et vous pouvez ainsi déterminer ce que vous aimez , souligne-t-elle.

Solo Diallo, le propriétaire du restaurant Mumbai Dakar, qui participe pour la première fois à la semaine gastronomique, note que la cuisine ouest-africaine reste encore méconnue au Canada.

Cette année, les restaurants participants offrent tour à tour des repas à 10 $. On veut que tout le monde puisse être capable d’aller à la semaine gastronomique d’une certaine façon , explique Rochelle Ignocio.

Une initiative qui a eu du succès au restaurant Mumbai Dakar. Il y a eu plus de personnes , remarque Solo Diallo. Cependant, il s’attendait à plus d'achalandage en dehors de cette journée. Il salue l’initiative de la semaine gastronomique, mais selon lui, plus de publicité devrait être faite l'année prochaine.

S’attaquer aux barrières

Cette année, l’initiative a reçu une subvention de la part de la Ville d’Edmonton pour lutter contre le racisme. Rochelle Ignocio souligne que cette aide financière permet de considérer les barrières dont peuvent faire face les entrepreneurs en restauration de la communauté noire et de leur permettre d’examiner la composante antiraciste de leur travail.

L’organisme offre un appui numérique aux restaurants participants. Il aide les entrepreneurs à développer leurs réseaux sociaux, leur site web et offre également des formations sur les médias et les relations publiques. Être capable d’engager un agent des médias ou engager quelqu'un pour faire le marketing sur les réseaux sociaux est une grosse barrière , note Rochelle Ignocia.