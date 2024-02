Recul du taux de chômage à 5,7 % au Canada en janvier

La Banque du Canada pourrait ne pas être pressée de réduire les taux d'intérêt après que Statistique Canada eut annoncé un gain d'emplois plus important que prévu le mois dernier, affirment des économistes.

L'enquête sur la population active de l'agence fédérale publiée vendredi indique que l'économie a créé 37 000 emplois en janvier, après plusieurs mois de quasi-absence de changement de cet indicateur.

Le taux de chômage au Canada a glissé de 0,1 point de pourcentage, à 5,7 % le mois dernier, marquant ainsi sa première baisse depuis décembre 2022.

Au Québec, l'emploi a peu varié pour un quatrième mois consécutif en janvier et le taux de chômage a atteint 4,5 %, en baisse de 0,2 point de pourcentage.

Je dirais que le marché du travail est plus tendu que prévu, mais pas nécessairement plus fort que prévu , a affirmé Andrew Grantham, directeur des affaires économiques à la CIBC. C'est parce que, certes, l'emploi a continué à augmenter un peu plus vite que prévu par le consensus. Mais cela n'est vraiment rien en comparaison de la forte augmentation de la population.

La population canadienne âgée de 15 ans et plus a augmenté de 0,4 % entre décembre et janvier, dépassant de loin la croissance de 0,2 % de l'emploi.

Le marché du travail s'est considérablement refroidi en 2023, les taux d'intérêt élevés ayant pesé sur les dépenses de consommation et les investissements des entreprises, faisant grimper le taux de chômage au pays de 5,1 % en avril à 5,8 % en décembre.

Même si le rapport sur l'emploi comporte quelques éléments plus faibles, l'état relativement bon du marché du travail suggère aux économistes que la banque centrale peut prendre son temps lorsqu'il s'agit de réduire les taux d'intérêt.

Les données d'aujourd'hui ne vont certainement pas accélérer le calendrier de la Banque du Canada , a déclaré M. Grantham.

La CIBC ne modifie pas ses prévisions quant au calendrier de la première réduction des taux, car elle prévoit toujours que la banque centrale abaissera son taux directeur à partir de juin. Mais elle s'attend désormais à ce que la banque réduise globalement ses taux dans une moindre mesure cette année.

L'emploi a augmenté dans plusieurs secteurs en janvier, la progression ayant été menée par le commerce de gros et de détail ainsi que la finance, les assurances, l'immobilier, la location et le crédit-bail.

Pendant ce temps, les services d'hébergement et de restauration ont connu la plus forte baisse d'emploi.

Les salaires poursuivent sur leur élan

Les salaires des travailleurs ont continué de croître rapidement le mois dernier alors que les Canadiens cherchent à obtenir une compensation pour l'inflation passée. Le salaire horaire moyen, qui a augmenté de manière constante à un rythme annuel de 4 à 5 %, a fait un bond de 5,3 % par rapport au même mois de l'année dernière.

Statistique Canada affirme que la croissance des salaires a été plus forte pour les femmes et les salariés à revenu élevé. Bien que les hommes continuent de gagner en moyenne plus que les femmes, le salaire horaire moyen des femmes a augmenté de 6,2 %, contre 4,4 % pour les hommes.

Pour les employés situés dans les 25 % supérieurs de l'échelle salariale, leurs salaires ont augmenté de 5,9 %, contre 4,6 % pour ceux situés dans les 25 % inférieurs.

Le marché du travail canadien a été soutenu par une forte croissance démographique, tirée par l'immigration permanente et temporaire.

Par rapport à l'année dernière, l'économie a créé 345 000 emplois, tandis que la population en âge de travailler a augmenté d'un million de personnes.

Alors que la Banque du Canada maintient son taux d'intérêt directeur à 5 %, les prévisions des économistes laissent croire que le chômage augmentera tout au long de cette année.

L'emploi a progressé de 0,03 % en Ontario. En Nouvelle-Écosse, il a avancé de 0,7 %, mais de décembre à janvier, le taux de chômage a bondi de 5,9 % à 7 %.

Par rapport au mois précédent, le taux de chômage a augmenté au Nouveau-Brunswick, de 6,3 % à 6,6 %. Entre-temps, il a décliné à l'Île-du-Prince-Édouard, de 8,1 % à 7,4 %.