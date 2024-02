C'est un Serge Beausoleil émotif qui s'est présenté devant les médias, vendredi au colisée de Rimouski, après l'entraînement matinal de son équipe, les Olympiques de Gatineau.

Le natif de Québec est de retour, pour quelques jours, là où tout a commencé. L'Océanic accueille la formation de l'Outaouais vendredi et samedi.

Ça représente beaucoup pour moi parce que je suis tellement redevable et reconnaissant de toutes ces années-là. Comment la famille Tanguay m'a traité, comment les partisans m'ont traité. […] C'est une charge émotive qui est très grande, je l'admets , dit-il d'entrée de jeu.

Ça a été un moment charnière dans ma vie.

Beausoleil a passé 12 saisons dans l'organisation rimouskoise, comme directeur général et entraîneur-chef. Il est l'un des instructeurs les plus victorieux de l'histoire de la LHJMQ avec plus de 400 victoires en saison régulière. Il a également remporté la Coupe du Président en 2015.

Serge Beausoleil a remporté plus de 400 matchs à la barre de L'Océanic. (Photo d'archives)

Mais en avril 2023, il a été congédié. Ses patrons étaient à la recherche d'une nouvelle voix.

On est jamais content de perdre notre emploi. Mais en même temps, ça nous fouette, ça nous remet en question. […] Je n'étais pas parfait, loin de là, je continue à m'améliorer , explique Serge Beausoleil.

On était imprégné, on était tatoué de ce logo-là et là, il faut que je continue, il faut que j'avance. Ça a été une remise en question très importante au niveau des valeurs , ajoute-t-il.

Aujourd'hui, l'homme de 56 ans est directeur général et entraîneur-chef par intérim des Olympiques de Gatineau, une équipe en reconstruction.

Pendant ce temps à Rimouski, l'équipe progresse. L'Océanic se prépare d'ailleurs à accueillir la Coupe Memorial en 2025.

Quand c'est fini, c'est fini. On passe à autre chose. Tu ne peux pas stagner sur la défaite que tu viens de subir. […] L'organisation a travaillé tellement fort pour l'avoir, je pense qu'elle la mérite, je pense qu'ils vont être prêts , mentionne sereinement Beausoleil.

Quand le fils suit le père

Zacharie Beausoleil, le fils de Serge, a lui aussi joint les Olympiques avant le début de la saison. Après trois dans l'organisation de L'Océanic comme entraîneur des habiletés, il a été nommé entraîneur adjoint.

Résultat : les deux hommes travaillent maintenant ensemble derrière le même banc.

Après trois ans dans l'organisation de L'Océanic, Zacharie Beausoleil a suivi son père à Gatineau.

C'est sûr qu'on en profite. Je ne pensais pas qu'il allait coacher de sitôt. Il m'avait dit que ça l'intéressait plus ou moins. On essaie de travailler ensemble et de ne pas trop s'obstiner. On essaie de faire le meilleur pour l'équipe , indique Zacharie en riant.