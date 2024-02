Patinoires fermées à Québec et craintes de pluie à la Coupe du monde de ski

Le temps doux qui plane sur Québec entraîne la fermeture temporaire de toutes les patinoires extérieures non réfrigérées pour préserver la qualité de la glace. Les températures au-dessus du point de congélation en journée sont prévues jusqu’à dimanche.

Seules les patinoires réfrigérées, donc celle de Place D’Youvile et l’anneau de glace des plaines d’Abraham, demeurent ouvertes pour accueillir les patineurs cette fin de semaine. Pour l’instant, l’anneau de glace à Lac-Beauport demeure lui aussi ouvert.

L'Ancienne-Lorette a aussi annoncé la fermeture temporaire de ses patinoires extérieures sur sa page Facebook.

Doigts croisés à Lac-Beauport

Du côté de Lac-Beauport, l’élite du ski acrobatique profite d’une dernière journée d’entraînement avant les épreuves de la Coupe du monde prévue cette fin de semaine à la station Le Relais.

Les conditions de glisses étaient encore belles vendredi matin, mais les organisateurs appréhendent la pluie qui pourrait tomber dès samedi.

Ouvrir en mode plein écran Caroline Dubreuil, co-organisatrice de la Coupe du monde de saut en ski acrobatique Photo : Radio-Canada

Si la pluie se met dans les conditions, ça va ralentir beaucoup les vitesses. Si c’est le cas il va falloir mettre du sel pour redurcir la neige et que ça devienne de la glace. À ce moment-là, ça change. Si en entraînement ta vitesse était plus rapide, là tu arrives en compétition, c’est plus lent et l’amplitude du saut peut être différente. […] Ça peut être dangereux , explique la co-organisatrice Caroline Dubreuil.

Plus d’une cinquantaine de skieurs originaires de neuf pays sont attendus sur les pistes. L’équipe canadienne est bien représentée avec 13 membres, tous des Québécois, dont la moitié sont originaires de Lac-Beauport.