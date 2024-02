Un entraîneur de Montréal-Nord honoré à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs

L'entraîneur Jude-Alain Mathieu, qui est aussi le cofondateur et directeur de l'organisme « Nos jeunes à cœur », récolte les honneurs à Montréal-Nord. Un peu partout dans l'arrondissement, des affiches très colorées racontent son parcours et son engagement envers la jeunesse.

De représenter la communauté et d'être honoré par la communauté, c'est vraiment beaucoup de fierté , déclare d'entrée de jeu Jude-Alain Mathieu. C'est une priorité pour moi de bien représenter la communauté noire et celle de Montréal-Nord.

C'est l'organisme Le Pôle qui est à l'origine de l'initiative qui vise à célébrer la contribution des personnes issues des communautés noires à la construction de Montréal-Nord et leur apport au développement du Québec. Cette année, trois personnalités ont été choisies et leurs portraits sont exposés un peu partout.

Ouvrir en mode plein écran L'affiche en l'honneur de l'infirmière Maud Pierre-Pierre. Photo : Radio-Canada / organisme Le Pôle

Outre Jude-Alain Mathieu, l'infirmière retraitée Maud Pierre-Pierre mérite aussi les honneurs. Arrivée au Québec en 1968 et ayant fait des études en sciences infirmières en 1973, Mme Pierre-Pierre a été au cœur de la lutte contre le sida dès le début de la pandémie dans les années 1980.

Elle s'était alors engagée auprès du Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires d’origine haïtienne du Canada, qui était à pied d’œuvre pour répondre à la pandémie. Elle deviendra par la suite présidente du Ralliement.

La troisième personne honorée est Don Harley Fils-Aimé, mieux connu sous le nom de Don Karnage. C'est à titre posthume qu'il reçoit cet honneur, car le musicien et leader communautaire est décédé en janvier 2022.

Don Karnage a contribué à l’émergence et à l’effervescence de la musique hip-hop à Montréal-Nord et au Québec à la fin des années 1990. Passionné de langue, il enseignera l’anglais, le français, le créole et l’espagnol à des adultes, facilitant leurs études et leur insertion professionnelle , peut-on lire sur les affiches qui lui rendent hommage.

Ouvrir en mode plein écran L'affiche en l'honneur de l'artiste Don Harley Fils-Aimé, mieux connu sous le nom de Don Karnage. Photo : Radio-Canada / organisme Le Pôle

Jude-Alain se décrit comme un amoureux de la jeunesse. J'aime dire que mon implication pour combattre la discrimination et le racisme, je la fais de façon positive. Je me dis : nous, de l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre sort?

Jude-Alain Mathieu a grandi à Montréal-Nord. Il a été impliqué dans l'organisme Jeunesse au Soleil avant de fonder, en 2017, « Nos jeunes à cœur », un organisme qui a pour mission de créer des occasions éducatives et sportives pour les jeunes.

L'organisme « Nos jeunes à cœur » organise par exemple le « basket papa-enfant ». L'idée, c'est qu'on améliore les liens entre les pères et les enfants parce que, dans nos communautés, souvent ce sont des liens qui sont difficiles. Ça nous fait manquer un paquet d'opportunités. L'organisme entamera aussi sous peu une série de 12 ateliers appelée La rencontre des jeunes leaders.

Le but de La rencontre des jeunes leaders, c'est de faire en sorte que tous ces jeunes avec qui on crée un lien par le sport, que ce soit au basket, au flag ou au football, de les inviter à venir parler de la vraie vie. Parce que dans le fond, le sport c'est juste une excuse pour pouvoir leur parler de la transition vers la vie adulte.

M. Mathieu estime qu'il faut bien expliquer aux jeunes les différents chemins qui s'offrent à eux pour faire carrière dans le privé, dans le public, ou encore dans le communautaire. Il faut leur parler de la liberté financière associée aux différents chemins de carrière, dit-il.

En ce moment toutefois, ce ne sont pas les jeunes, mais bien lui qui est à l'honneur à Montréal-Nord. Comment réagit-il lorsqu'il voit son visage sur des affiches et l'attention dirigée vers lui? Honnêtement, je le fais par devoir. C'est un sacrifice de dire d'accord : on va mettre l'attention sur moi.

J'ai hâte qu'on n'ait plus besoin de Mois de l'histoire des Noirs. C'est important que ce soit dit. J'ai hâte que ce ne soit plus important si quelqu'un utilise le mot en N. Ça va vouloir dire qu'on est rendu à un moment où on peut s'en foutre parce que les choses vont bien ou qu'on a une égalité des chances.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : Pierre-Paul Dorelien, Daisherling Cadet, de l'organisme Le Pôle, Jude-Alain Mathieu et Kevens Clercius, un jeune qu'il a aidé et qui tente en ce moment de se faire repêcher dans la NFL. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis