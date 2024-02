Festival Phoque OFF : faire rayonner la musique d’ici au-delà des frontières

C’est la marque de commerce du festival Phoque OFF de faire découvrir la musique indépendante auprès du grand public, des diffuseurs et de toute l’industrie musicale. Pour ses dix ans, l’organisation a multiplié les occasions de faire rayonner les artistes en dehors du Québec.

On est allé chercher des agences de spectacles, des compagnies de disques en Europe et un peu partout. Ils viennent avec un objectif, découvrir des artistes canadiens ou québécois, avoir un coup de cœur et les ramener chez eux et les développer chez eux , souligne le directeur général du festival, Patrick Labbé.

Une initiative qui avait été testée l'an dernier, mais qui est beaucoup plus développée cette année, souligne M. Labbé.

Le marché du Québec, c'est un beau marché, mais ce n'est pas suffisant dans la nouvelle économie de la musique pour survivre comme artiste, donc on travaille vraiment à faciliter l’export et l’internationalisation des travailleurs d’ici.

Une vingtaine d'organismes internationaux sont sur place dont d'importantes agences de tournées européennes comme la compagnie française 3C Tour. L'organisation du Phoque OFF en profite pour faire visiter la région à ses invités afin qu'ils en apprennent plus sur la culture québécoise.

Sans ces opportunités, un artiste qui souhaite jouer en Europe doit s’y rendre et trouver un tourneur, mais ça se peut que le tourneur, ça lui prenne plusieurs fois avant de signer un artiste . Un exercice qui peut être très coûteux pour les artistes, souligne Patrick Labbé.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Labbé, co-fondateur, directeur général et directeur artistique. Photo : Page Facebook Le Phoque OFF

Outiller l'industrie aux plateformes d'écoute en ligne

Le festival offre également plusieurs ateliers pour mieux outiller les artistes aux enjeux de l’industrie. La découverte de nouveaux artistes, ça ne passe pas que par les médias ou par la publicité, ça passe par les algorithmes , croit M. Labbé.

Seulement 8 % des 10 000 chansons les plus écoutées par la population québécoise sont en français, selon les données publiées en 2022 par l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec.

La musique québécoise se ramasse souvent dans l'angle mort de tous ces robots-là , dit-il.

Comprendre le fonctionnement de ces plateformes est donc essentiel, selon Patrick Labbé.

C’est de l’éducation qu’il faut qu’on fasse auprès des artistes auprès des compagnies de disque pour que ces œuvres-là se ramassent dans vos téléphones.

L’organisme québécois MétaMusique qui développe un outil de saisie, d'indexation et diffusion de métadonnées musicales , offrira un atelier pour aider à simplifier le travail de documentation des chansons.

Ça permet de mieux associer les artistes aux bons mots-clés et de classer leur musique dans le bon genre musical , soutient le directeur général de MétaMusique, Pierre Gourde.

Selon lui, plusieurs artistes québécois sont classés dans des genres musicaux qui ne correspondent pas à ce qu'ils font réellement. Ils peuvent rarement ressortir dans les profils de ceux qui seraient susceptibles d'apprécier leur genre de musique , ajoute-t-il.

M. Gourde donne en exemple plusieurs artistes qui ont à tort l'étiquette de musique indie car ils font de la musique indépendante.

Des ateliers sur les droits d'auteurs, la santé mentale et physique des artistes sont notamment proposés.

Le 10e Phoque OFF se tiendra jusqu'au 17 février et présentera des dizaines de prestations musicales ouvertes au public dans divers lieux de Québec.

Avec la collaboration de Patricia Tadros