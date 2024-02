Un groupe pancanadien de défense des transports publics demande à Ottawa d’allouer des fonds pour la modernisation de l'équipement de VIA Rail dans le budget fédéral 2024.

Transport Action Canada demande, comme l’année dernière, le remplacement des flottes qui effectuent les trajets de longue distance de VIA Rail dont L'Océan qui dessert les maritimes.

Les locomotives et wagons de ses trajets vieillissent et sans la modernisation de l'équipement, Transport Action Canada croit que la compagnie VIA Rail sera forcée de mettre fin à certains trajets de longues distances.

Pour remédier à ces situations, il faut impérativement que le fédéral planifie dans son budget de permettre à VIA Rail d'aller d'avant avec l'obtention de nouveaux équipements , indique le président émérite de Transport Action Canada, Harry Gow, de passage à l’émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-L..

Harry Gow, spécialiste des chemins de fer du Canada, est président émérite de Transport Action Canada, pour la préservation des transports publics au Canada.

Il rapporte que des investissements ont été faits pour changer les trains des corridors plus achalandés entre l’Ontario et le Québec, mais déplore que les services en région semblent oubliés.

Pour ce qui est des services en Atlantique, ou dans l’Ouest, ou dans le Nord, ça ne semble pas être une priorité pour le fédéral , dit-il. Alors nous avons demandé dans notre soumission au budget le mandat de commencer une série de mise à jour de restauration.

Mais il craint que les réparations ne soient pas suffisantes. L’équipement retiré des flottes le temps des travaux va limiter les services et il souligne que l’équipement actuel n'est pas susceptible de fonctionner et de pouvoir rester en service au-delà de 2035.

Le fait que le gouvernement fédéral a investi lourdement pour tout ce qui est entre Québec, Montréal, Ottawa et Toronto est bon signe. Il faut qu'il continue sur la bonne voie!

Harry Gow rappelle l’importance des trajets en région pour les gens qui n’ont pas de voiture. Il qualifie les trajets comme celui du train L'Océan comme l’épine dorsale des régions qu’elles desservent.

C'est l'un des rares trains qui survit , dit-il. Il dessert même l'Île-du-Prince-Édouard parce que quand les choses vont bien, il y a un autobus qui rencontre les trains à Moncton et qui transporte les gens à l’île.

Le train L'Océan, à la gare VIA Rail de Campbellton, le 18 décembre 2023.

Transport Action Canada émet aussi toute une série de recommandations dans sa requête au fédéral.

Parmi elles :

la création d'un Fonds stratégique pour l'infrastructure ferroviaire;

la réalisation d’une étude des infrastructures nationales pour identifier les investissements nécessaires à la résilience climatique;

et la garantie d’une approche coordonnée plutôt que fragmentaire pour renforcer l’infrastructure.

L’organisme demande à tous ceux qui valorisent les transports publics au Canada de signer une pétition à la Chambre des communes qui demande le renouvellement de la flotte longue distance, et le rétablissement de la priorité aux trains de voyageurs pour que les nouveaux trains soient capables de fonctionner efficacement.

Transport Canada et VIA Rail n’ont pas encore répondu à nos demandes d’entrevues à ce sujet. Ce texte sera mis à jour lorsque nous aurons leurs commentaires.

Avec les informations de l'émission Le Réveil de N.-É. et T.-N.-L.