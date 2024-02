La crise des opioïdes persiste un peu partout au pays, et la Ville d’Ottawa n’y échappe pas. La santé publique tient à mettre en garde la population contre la toxicité de certaines drogues circulant dans les rues de la ville.

La détection de xylazine et de benzodiazépines continue d’augmenter dans l’approvisionnement en drogues non réglementées de l’Ontario, une tendance que nous observons également à Ottawa , prévient Santé publique Ottawa (SPO) dans un communiqué diffusé vendredi. Ces substances sont souvent présentes avec les opioïdes, ce qui augmente considérablement le risque de surdose et d’autres méfaits.

Plusieurs surdoses qui surviennent en ce moment sont associées à une multitude de drogues contaminées , explique le surintendant au département des relations publiques du Service paramédic d'Ottawa, Marc-Antoine Deschamps. La situation augmente les risques de surdoses.

Le surintendant au département des relations publiques du Service paramédic d'Ottawa, Marc-Antoine Deschamps. (Photo d'archives)

Ces surdoses inquiètent d’ailleurs de plus en plus les autorités de santé publique. Jeudi, la Ville de Belleville déclarait l’état d’urgence et pour cause : la municipalité du sud-est de l’Ontario a enregistré 23 surdoses depuis mardi dernier, dont 17 en 24 heures seulement.

SPO rappelle que les symptômes de la toxicité de la xylazine et des benzodiazépines peuvent être semblables à ceux associés aux opioïdes , c’est-à-dire de la somnolence extrême ou l’évanouissement, voire la mort.

Fait important à noter : aucun des symptômes de la xylazine ou des benzodiazépines ne répondra à un traitement de naloxone.

Ce genre de surdose devra ainsi nécessiter l’intervention des services d’urgence, ce qui augmente d’autant plus les risques d’aggravation de l’état de la personne consommatrice.

Faire appel aux services d'urgence

Marc-Antoine Deschamps invite la population à ne pas hésiter à faire appel au service 911.

Si jamais vous pensez que quelqu’un a commencé des drogues et que vous n’êtes pas capable de le réveiller, c’est très important d’appeler le 911 immédiatement , dit-il.

Le service d’urgence peut également expliquer comment administrer la naloxone.

La naloxone qu’on utilise habituellement pour renverser les effets d’une surdose d’opioïdes ne fonctionne qu’avec les opioïdes. Tout ce qui touche les autres types de dépresseurs ne va pas fonctionner avec la naloxone , indique la coordonnatrice au Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais, Jeannick Alyson, en entrevue aux Matins d'ici vendredi.

Mme Alyson recommande à ceux qui consomment de ne pas le faire seuls. C’est toujours mieux de ne pas consommer seul, parce que c’est l’isolement qui, à ce moment-là, va devenir problématique , conclut l’intervenante.

Il faut agir, croit une conseillère municipale

La conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, dit ne pas être surprise de la situation alors que d’autres alertes de ce type ont déjà été lancées à Ottawa.

La conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante. (Photo d'archives)

Selon elle, il faut absolument commencer à penser à des solutions à la crise des opioïdes .

Elle croit que de décentraliser les services d’aide aux personnes en situation de dépendance pourrait aider, alors que la plupart se trouvent actuellement dans le centre-ville d'Ottawa.

Avec des informations de Patrick Foucault