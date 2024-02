Un autobus 100 % électrique silonne les rues de Sherbrooke

Un autobus 100 % électrique circule actuellement dans les rues. La Société de transport de Sherbrooke (STS) accueille pendant trois jours cet autobus articulé au sein de sa flotte.

Le véhicule sera soumis à des essais routiers jusqu'à vendredi. C'est ce que fait savoir la STS dans un communiqué.

On a à vérifier techniquement si tout fonctionne sur le réseau. On a fait le tour de nos stations, des artères importantes, on l'a testé dans les pentes à Sherbrooke , explique le directeur général adjoint-opérations et développement de la STS , Stéphan Veilleux.

Ce dernier assure que tout s'est bien déroulé. C'est sûr qu'il y aura des ajustements à faire dans le futur, mais on voulait voir aussi qu'est-ce que ça demandait du côté technique pour nos centres d'opérations, car nous sommes aussi dans une démarche de projet pour l'agrandir.

M. Veilleux assure que le personnel est agréablement surpris . Ça fait une bonne impression jusqu'à maintenant.

L'Association du transport urbain du Québec va lancer bientôt un appel d'offres pour la fabrication de ces autobus-là pour une livraison en 2027-2028. On est en train d'évaluer si c'est une opportunité pour la Société de transport de Sherbrooke.

L'autobus est offert à titre de démonstrateur à l’ensemble des sociétés de transport de la province. Le véhicule a une capacité de 125 passagers, soit plus du double d’un autobus urbain conventionnel.

Cet autobus se veut une solution potentielle à moyen terme dans un contexte de croissance de l’achalandage et de pénurie de main-d’œuvre.